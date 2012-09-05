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Внедорожник Volkswagen Touareg
23 Января 2021
Теги: авто

Модель Volkswagen Touareg относится к новому поколению внедорожников, который отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, отличной управляемостью, экономичным расходом топлива и уникальным дизайнерским исполнением. Такую машину невозможно спутать с другой даже после одного взгляда. Дизайн модификации Фольксваген привлекает внимание чистыми линиями. Разработчики оснастили Туарег инновационными элементами. Среди них особенно следует выделить активную электромеханическую систему, компенсирующую крены.

Лучше всего купить фольксваген туарег у официального дилера Рейн Моторс, который предоставит соответствующую гарантийную документацию и сервисное обслуживание. Оформить покупку в автосалоне дилера немецкого бренда можно разными способами. Клиентам здесь доступны разные кредитные программы, позволяющие приобрести модель без ущерба личного бюджета. Чтобы ознакомиться с этими программами, необходимо перейти в одноименный раздел официального веб-сайта продавца. Также Рейн Моторс предлагает разные акции, в рамках которых покупатели Туарег смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения модели.

Доступен Фольксваген Туарег версии 2020-21 г. в разной комплектации. Выбрать подходящий вариант можно с использованием конфигуратора на портале официального дилера. Здесь же представлены конкретные технические характеристики volkswagen touareg 2020-2021 года, которые позволят автолюбителям узнать все интересующие параметры и принять соответствующее решение. Доступен модельный ряд Туарег с двухлитровым и трехлитровым бензиновыми агрегатами, а также трехлитровым дизель-мотором. Характеристики у каждого агрегата разные, также как и расход топлива.

Среди нововведений разработчиков данной линейки необходимо отметить оснащение светодиодными матричными IQ.Light-фарами. Приборная панель внедорожника является цифровой. Называется она Innovision Cockpit. Благодаря этим элементам обеспечивается безопасное и комфортное вождение. При этом водитель испытывает несравнимое удовольствие. Если вы ищете надежный, долговечный и стильный внедорожник, то фольксваген в Йошкар-Оле из модельной линейки Туарег станет идеальным выбором. Благодаря дилерским отношениям с производителем Рейн Моторс предлагает различные комплектации данной модельной линейки по наиболее демократичным ценам. А машина, приобретенная в рамках акций, обойдется автолюбителям еще дешевле, позволяя сэкономить немалые суммы.

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