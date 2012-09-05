Модель Volkswagen Touareg относится к новому поколению внедорожников, который отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, отличной управляемостью, экономичным расходом топлива и уникальным дизайнерским исполнением. Такую машину невозможно спутать с другой даже после одного взгляда. Дизайн модификации Фольксваген привлекает внимание чистыми линиями. Разработчики оснастили Туарег инновационными элементами. Среди них особенно следует выделить активную электромеханическую систему, компенсирующую крены.



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Среди нововведений разработчиков данной линейки необходимо отметить оснащение светодиодными матричными IQ.Light-фарами. Приборная панель внедорожника является цифровой. Называется она Innovision Cockpit. Благодаря этим элементам обеспечивается безопасное и комфортное вождение. При этом водитель испытывает несравнимое удовольствие. Если вы ищете надежный, долговечный и стильный внедорожник, то фольксваген в Йошкар-Оле из модельной линейки Туарег станет идеальным выбором. Благодаря дилерским отношениям с производителем Рейн Моторс предлагает различные комплектации данной модельной линейки по наиболее демократичным ценам. А машина, приобретенная в рамках акций, обойдется автолюбителям еще дешевле, позволяя сэкономить немалые суммы.

