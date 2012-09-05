Внедорожная модель в производственной программе Geo является аналогом японского мини-джина Suzuki Vitara. Ее выпускает упоминавшееся уже канадское предприятие CAMI Automotive. Имеются три варианта исполнения: полноприводный автомобиль с закрытым кузовом, полноприводный автомобиль с открытым кузовом и машина с приводом только на задний мост, — единственная в своем роде среди переднеприводного семейства Geo. Она выпускается только в открытом варианте.

Классическая компоновка ходовой части диктует ряд весьма специфических особенностей конструкции автомобиля. Прежде всего, Tracker — машина рамная, тогда как все прочие автомобили Geo имеют несущий кузов. Далее, двигатель на этом автомобиле установлен продольно, а не поперек шасси, и независимой (по схеме McPherson) выполнена только передняя подвеска, а сзади —традиционный мост. Рулевой механизм на модели Tracker не реечный, а с винтом и шариковой гайкой; сервомеханизм отсутствует. Тормозная система аналогична остальным автомобилям Geo: дисковые тормоза на передних колесах, барабанные — на задних, с сервоприводом, однако без АБС. Если понадобится заменить шины, лучше всего заглянуть в интернет магазин шин в Самаре. Здесь представлен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

Единственный двигатель TRACKER версии за счет некоторых деталей оборудования и отделки; сюда входят, например, бамперы и наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, специальные боковые молдинги, затененные стекла, кассетная стереомагнитола и стеклоочистители прерывистого действия. Обязательны для любой модели Tracker внутренняя обивка Scotchgard и обогреватель/антиобледенитель повышенной мощности. Открытые модели комплектуются мягким складным тентом.

Мы уже рассказывали об экспериментальном прототипе Ethos знаменитого итальянского ателье Pininfarina. Сейчас речь пойдет о машине, впервые представленной в этом году в Женеве и являющейся как бы дальнейшим развитием упомянутого прототипа. По сути дела, это тот же автомобиль, только закрытый, а не открытый.

