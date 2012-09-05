В феврале 2000 года он проводился в 25-й раз, и в юбилейный год его отличала особая представительность. Какое отношение это имеет к внедорожникам? Самое прямое. Учитывая специфику салона, производители полноприводных машин показывали модификации своих популярных моделей с грузовыми отсеками, т.е. с кузовами, в которых отсутствовали задние кресла, а стекла в окнах были заменены на непрозрачные панели. Как правило, для увеличения полезного объема кузова крыша этих автомобилей выполнена приподнятой с помощью установки пластмассовых кожухов, а пол прикрывается специальным плоским вкладышем, облегчающим перемещение груза.

Примером такой переделки может служить автомобиль Freelander компании Land Rover. Его объявленная грузоподъемность составляет 400 кг. выпускают модель с 1.8-литровым бензиновым мотором и 2,0- литровым дизелем. Грузовые модификации Defender предстааляли собой фургоны и пикапы с одинарной или двойной кабиной и колесной базой 3,23 м. Полезная длина грузовых платформ пикапов -1,4, 1.9 и 2,01 м. а фургонов -1,14 и 1,9 м при ширине 1,43 м (0,92 м между колесными арками). Разработаны три варианта с грузоподъемностью 0,8, 1,6 и 1,5 т. Базовым силовым агрегатом считается 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением рабочим объемом 2,5 литра мощностью 111 л.с. По заказу устанавливают бензиновый мотор V8 рабочим объемом 4,0 литра, развивающий мощность 134л.с.

Показанные грузовые внедорожники, созданные на базе автомобилей Nissan Terrano II, Ssang Yong Musso MJ, Opel Frontera Isuzu Trooper и других моделей, широко применяются не только в коммерческих, но и в силовых структурах европейских стран (полиция, спецподразделения, армия и т.п.), в том числе оснащенные спецоборудованием. Как правило, комплектацию машины, включающую усиленную подвеску, тип шин и т.д определяет заказчик.