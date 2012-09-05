На прогиб рессоры оказывает влияние то обстоятельство, что средняя часть рессоры зажимается хомутом. Эта часть рессоры однако не вполне неподвижна, так как, независимо от крепости хомута или болтов и их затяжки, это соединение все же будет несколько деформироваться под действием чрезвычайно сильных напряжений по краям подушки. Ввиду этого следует скашивать или округлять как края подушки, так и зажимной плиты для того, чтобы предупредить локализацию напряжений. Тем не менее закрепление рессоры все же содействует уменьшению максимального ее прогиба. Такой эффект однако имеет довольно неопределенный характер, поскольку он зависит как от прочности подушки, зажимов или болтов, так и от относительной длины нижней подушки.

Впрочем если бы даже рабочая длина рессоры таким образом несколько уменьшилась, было бы неправильно предполагать, как иногда это делается, что находящаяся между хомутами или между краями подушки часть рессоры остается совершенно бездействующей и подлежит вычету из общей длины рессоры. Если бы даже рессора не была закреплена, она очень мало прогибались бы в точке, расположенной на расстоянии, равном половине ширины подушки, считая от центра. Так например если длина консоли этой части рессоры равна 19" (482,6 дш), что соответствует всей длине рессоры, равной 38-дюймам (966 мм), и она изгибается у своего свободного конца на 1" (26,4 мм), то прогиб на расстоянии 2" (50,8 мм) от закрепленной части этой рессоры составит лишь около 0,01" (0,264 лш).