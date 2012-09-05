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Влияние торможения на напряжения в раме
28 Марта 2018
Теги: авто

Толкающая труба передаёт раме, наибольшие усилия при торможении задних колёс силой, близкой к блокирующей. Принимая коэффициент трения между шиной и дорогой 0,7 при нагрузке на каждое заднее колесо 480 кг и при радиусе качения 37,5 см, получим наибольшее значение тормозного момента на каждом колесе

Эта сила нагружает лонжерон, так как толкающая труба прижимает свою опору вниз к лонжеронам. Если автомобиль имеет тормозы на все четыре колеса, а реактивный момент переднего колеса воспринимается передними рессорами, этот момент вызовет соответствующее уменьшение реакции переднего конца передней рессоры и увеличение реакции заднего конца передней рессоры. Влияние этого момента на левую часть графика изгибающего момента (передний конец рамы) весьма значительно.

Подсчёт результирующих изгибающих моментов может быть выполнен по вышеизложенному способу. При подсчете изгибающих моментов и срезывающих сил, действующих в раме при сильном торможении, следует учесть, что торможение движущегося автомобиля вызывает разгрузку задних колёс и догрузку передних, а реакции, передаваемые раме, при этом отличаются от статических.


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тут были комменты. RIP!






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