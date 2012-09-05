Была установлена зависимость междуосевого расстояния червячной передачи только от наибольшего крутящего момента, но практически оно зависит также от двух других факторов. Первым из них является скорость червяка. Совершенно очевидно, что червячная передача, которая в состоянии передавать определённый крутящий момент при 2000 об/мин двигателя, не будет надёжно передавать такой же крутящий момент при 4000 об/мин. Приведённые выше формулы зависимости грузоподъёмности червячных передач от расстояния между осями предполагают, что в определённых условиях эксплуатации (например, характерной для автобусов) нормальные числа оборотов двигателей колеблются у различных машин в узких пределах. Скорость должна быть, в частности, принята во внимание при применении червячных передач на легковых автомобилях, двигатели которых значительно более быстроходны, чем двигатели автобусов и грузовиков.

Червячная передача может удовлетворительно работать на грузовом автомобиле, когда последний не перегружается сверх номинальной грузоподъёмности. Если же грузовик работает с прицепами при значительно более высокой средней нагрузке, передача может оказаться слабой. Это произойдёт несмотря на то, что наибольший крутящий момент, подводимый к заднему мосту, не увеличится, наибольший крутящий момент двигателя сохранит своё значение и передаточные числа коробки передач и главной передачи также не изменятся, но очевидно, что в этом случае значительно увеличится средний эксплуатационный крутящий момент. Если число оборотов двигателя значительно выше, чем у средних двигателей автомобилей рассчитываемого типа, или отношение мощности к общему весу автомобиля является особенно низким, расстояние между осями должно быть несколько увеличено по сравнению с получаемым по формуле. Вам нужна система видеофиксации нарушений пдд? Обратитесь в компанию Технологии Распознавания Софт. Специалисты компании непрерывно совершенствуют систему, учитывая мнение потребителей, также проводят анализ лучших мировых образцов. Именно поэтому качество продукции всегда находится на высоте.

Предельная грузоподъёмность червячной передачи зависит также от дуги, которую занимает зуб червячного кoлeсa по начальной окружности червяка, и центрального угла, в пределах которого зубья червячного колеса зацепляются с червяком. Как и следовало ожидать, опыты показали, что при постепенном уменьшении длины зуба червячного колеса грузоподъемность червячной передачи существенно уменьшается. В настоящее время колёса проектируют так, чтобы обеспечить наибольшую возможную рабочую поверхность зубьев. По данным завода Браун, специализирующегося на производстве червячных передач, длина зуба червячного колеса должна быть насколько, возможно большой, но вогнутая кольцевая поверхность зубьев не должна охватывать основания червяка на величину большую, чем 4,71 шага по нормали, чтобы предотвратить заострение зубьев червячного колеса.