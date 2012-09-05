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Влияние освещения на производительность труда
24 Октября 2020
Теги: ПДД

Вопросу влияния освещения на здоровье человека и производительность труда обычно уделяется мало внимания, что является большой ошибкой. Уже давно установлено, что качество света, наряду с некоторыми другими факторами, напрямую определяет эффективность и трудоспособность человека.

Какие же источники света являются наиболее безопасными для здоровья человека, и на какие характеристики следует обращать внимание при их выборе?

Основные светотехнические характеристики источников света

Чаще всего на источниках света можно найти информацию по двум основным светотехническим характеристикам:

  • температура свечения;
  • индекс цветопередачи.

Спектр излучения

Основные источники света, используемые в промышленном освещении – ЛЛ, МГЛ и LED, светят по-разному. Эту разницу можно легко обнаружить по спектру излучения ламп разных типов. На специальной диаграмме можно заметить, что спектры люминесцентных ламп и ламп МГЛ имеют много высоких пиков, которые плохо влияют на работоспособность и здоровье людей, вызывают повышенную утомляемость. Именно из-за этих пиков человек ощущает дискомфорт при длительной работе в условиях искусственного освещения. В отличие от ЛЛ и МГЛ, излучение светодиодов более равномерное. При использовании качественных светодиодов от проверенных производителей LED-технологии позволяют получать благоприятный для зрения спектр излучения, максимально приближённый к естественному солнечному свету.

Коэффициент пульсации

Помимо спектра, качество освещения также определяется коэффициентом пульсации (КП). Чем он ниже, тем комфортнее человеку находиться под таким источником света. Коэффициент пульсации, в первую очередь, зависит от используемой аппаратуры питания, используемой для запуска стабильной работы ламп, а также места размещения светового оборудования, высоты стен, наличия окон в помещении и некоторых других факторов.

Самый большой КП дают электромагнитные пускорегулирующие устройства (ЭМПРА) – около 30-50%. За счёт грамотного проектирования и использования расфазировки сети можно снизить этот коэффициент до 10-20%. Меньший КП дают электронные пускорегулирующие устройства (ЭПРА). В зависимости от качества сети и месторасположения прибора можно добиться КП – 3-7%. Самыми эффективными в этой области являются светодиоды – качественные блоки питания, разработанные специально для помещений, имеют КП – 0-5%.

Источник: my-light.ru

константин

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