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Влияние неравных диаметров колёс
22 Июля 2017
Теги: авто

В шестиколёсном автомобиле оба задних моста обычно являются ведущими. Они могут быть соединены между собой жёстко или через дифференциал. Если бы действительные радиусы качения обеих пар ведущих колёс были в точности одинаковыми, не было бы необходимости в применении дифференциала, все колёса перекатывались бы по дороге с одинаковой скоростью и одинаковая линейная скорость соответствовала бы одинаковым угловым скоростям. Но в действительности радиусы колёс никогда не бывают вполне одинаковыми вследствие различной степени износа протектора и различных внутренних давлений в шинах, но соответствующими передачами обеспечиваются одинаковые скорости вращения, и если обе пары колёс по необходимости должны катиться с одинаковой линейной скоростью, разница в их диаметрах будет компенсироваться скольжением шин по поверхности дороги. При движении с большой скоростью по неровным дорогам колёса последовательно подбрасываются вверх на неровностях, в результате чего теряют на некоторый промежуток времени сцепление с дорогой. При этом всегда может быть проскальзывание колеса, потерявшего сцепление с дорогой. В каждый момент времени достаточно, чтобы лишь одно колесо имело возможность проскальзывания, так как между каждой парой колёс расположен дифференциал. Если вас интересует ремонт турбин, обратитесь в Турбо-Сервис. Профессиональные специалисты выполнят необходимые процедуры максимально быстро и качественно.

Значение межосевого дифференциала. На неровных дорогах, когда одно или два колеса всегда имеют небольшое сцепление с дорогой, проскальзывание не вызывает значительной потери мощности и износа шин. При перевозках с небольшими скоростями по сравнительно ровной дороге установка дифференциала между ведущими мостами совершенно необходима, поэтому впервые дифференциал между ведущими осями был применён для трёхосных автобусов, работавших в городских условиях Лондона. Хотя дифференциал между ведущими осями устраняет скольжение шин вследствие неодинаковых диаметров колёс, но при попадании одного из четырёх ведущих колёс на скользкий участок дороги тяговое усилие уменьшается на всех колёсах. Последнее относится к обычному дифференциалу, который распределяет крутящий момент поровну между полуосевыми шестернями. Были попытки установки в этом узле самоблокирующего дифференциала, но удовлетворительные результаты получены не были. Одна из причин, по-видимому, заключается в том, что вместо постоянного деления крутящего момента поровну между двумя мостами весь крутящий момент периодически передаётся на мост, колёса которого по какой- либо причине имеют большую мгновенную угловую скорость, чем колёса другого моста. Это может вызвать перегрузку полуосей.

Применяются также дифференциалы, перераспределяющие крутящий момент. Не устраняя полностью пробуксовку, они, однако, дают возможность оси, имеющей лучшее сцепление с дорогой, развить большее тяговое усилие, чем оси колеса, имеющего тенденцию к пробуксовке.

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тут были комменты. RIP!






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