Геометрические параметры элементов плана и профиля дороги выбираются в соответствии с расчетной скоростью. Расчетная скорость является безопасной скоростью, когда коэффициент сцепления соответствует нормативным значениям. Возникновение ДТП является показателем того, что водитель превысил безопасную скорость. Чем выше аварийность, тем большее число водителей превышает безопасную скорость и тем осторожнее необходимо быть в аналогичных ДТС. Рассмотрим, как влияют на аварийность геометрические параметры дороги.

Ширина проезжей части и состояние обочин. Влияние ширины проезжей части Ш п ч на безопасность дорожного движения проявляется при встречном разъезде и обгоне попутных автомобилей. Привыкли передвигаться по городу на автомобиле, но он находится в ремонте? Возьмите автомобиль на прокат http://allo-prokat.ru/category/vse-mashiny/biznes-klass/ и наслаждайтесь поездкой.

При разъезде с безопасной скоростью габариты опасности автомобилей не пересекаются между собой. При превышении безопасной скорости габариты опасности увеличиваются, и если водители не имеют возможности сместить свои автомобили вправо, габариты опасности пересекутся, т. е. появится вероятность встречного касательного столкновения. Аналогичная ситуация наблюдается и при обгоне.

Возможность сместить автомобили вправо определяется шириной и состоянием обочин. Если обочина разъезженная, грязная, съезд на нее связан с риском потери устойчивости управления автомобилем. При укрепленной широкой обочине создается резерв пространства, которое водитель может использовать для повышения надежности управления.

Особую опасность представляют дорожные сооружения вблизи проезжей части, которые сужают ее эффективную ширину, заставляя водителей держаться ближе к осевой линии. К таким сооружениям относятся: брус, ограждающий опасные места; перила и тротуары на мостах; опоры путепроводов, пересекающих дорогу. Степень приближения искусственных сооружений к полотну дороги влияет на коэффициент аварийности К ав .

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что чем меньше безопасная скорость при сужении дороги, тем большая часть водителей превышает ее. Об этом необходимо помнить, выбирая скорость в реальной дорожно-транспортной ситуации. При проезде через участки местных сужений дороги следует так регулировать скорость автомобиля, чтобы разъезд не происходил в месте сужения. Если встречный транспортный поток плотный и избежать разъезда в узком месте невозможно, остается только одно — снижать скорость.