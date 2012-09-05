Влияние Covid-19 на автомобильную промышленность

Прошло шесть месяцев с момента первого подтвержденного случая коронавируса (Covid-19) в декабре 2019 года. Однако на сегодняшний день жизнь во многих странах почти остановилась, и мы столкнулись с глобальным экономическим спадом. Меры, принимаемые национальными правительствами против распространения коронавируса, оказывают влияние на все виды экономической деятельности, и автомобильная промышленность не является исключением.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, большинство производителей автомобилей принимают контролируемые меры, такие как приостановка производства. Однако пандемия Covid-19 является не единой проблемой для автомобильной промышленности в связи с рядом событий. В конце концов, отрасль переживает турбулентность в течение некоторого времени, поскольку она пытается справиться с несколькими быстро развивающимися тенденциями. Например, в последние годы автопроизводителям приходилось сталкиваться с изменениями в предпочтениях потребителей в отношении мобильности, новыми технологиями (такими как искусственный интеллект и автоматизация) и все более строгими экологическими нормами, и это лишь некоторые из них.

5 факторов, нарушающих цепочку поставок новых автомобилей

В целом, автомобильная промышленность в настоящее время нарушена пятью факторами, которые влияют на цепочку поставок новых автомобилей

Приостановка производства — производители автомобилей прекратили производственную деятельность, чтобы защитить здоровье своих сотрудников. Поставка автомобильных компонентов на сумму более 34 миллиардов долларов ежегодно из Китая. Поскольку многие фабрики в Китае серьезно пострадали от эпидемии коронавируса, для автопроизводителей становится все труднее получить необходимые детали. И хотя многие китайские фабрики уже возобновили свою деятельность, с тех пор различные другие страны ввели меры по ограничению трансграничного перемещения товаров первой необходимости (в том числе автомобильных деталей). Нарушение каналов продаж. Поскольку дилеры по всему миру закрывают свои помещения для защиты здоровья своих сотрудников и клиентов, производители оказываются отрезанными от своих традиционных каналов продаж. Закрытие офисов — во многих странах государственные службы сокращаются, а государственные офисы закрываются, за исключением жизненно важных, которые, например, ограничивают регистрацию новых транспортных средств. Снижение спроса — само собой разумеется, произошло значительное снижение спроса на новые автомобили на мировом автомобильном рынке. К счастью, с точки зрения автопроизводителей, в этой ситуации есть и кое-что положительное: падение спроса вызывает увеличение запасов. Хотя высокий уровень запасов не всегда желателен, в этом случае автопроизводители выиграют от чрезвычайной гибкости, позволяющей им воспользоваться внезапным ростом спроса, когда ситуация с коронавирусом успокаивается. Влияние на лизинговую индустрию Для лизингового сектора нехватка новых автомобилей станет самой большой проблемой в краткосрочной перспективе. Некоторые компании разработали полный план работы компании в рамках пандемии Covid-19, чтобы была возможность следить за состоянием цепочки поставок новых автомобилей.

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