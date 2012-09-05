Влияние Covid-19 на автомобильную промышленность
Прошло шесть месяцев с момента первого подтвержденного случая коронавируса (Covid-19) в декабре 2019 года. Однако на сегодняшний день жизнь во многих странах почти остановилась, и мы столкнулись с глобальным экономическим спадом. Меры, принимаемые национальными правительствами против распространения коронавируса, оказывают влияние на все виды экономической деятельности, и автомобильная промышленность не является исключением.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, большинство производителей автомобилей принимают контролируемые меры, такие как приостановка производства. Однако пандемия Covid-19 является не единой проблемой для автомобильной промышленности в связи с рядом событий. В конце концов, отрасль переживает турбулентность в течение некоторого времени, поскольку она пытается справиться с несколькими быстро развивающимися тенденциями. Например, в последние годы автопроизводителям приходилось сталкиваться с изменениями в предпочтениях потребителей в отношении мобильности, новыми технологиями (такими как искусственный интеллект и автоматизация) и все более строгими экологическими нормами, и это лишь некоторые из них.
5 факторов, нарушающих цепочку поставок новых автомобилей
В целом, автомобильная промышленность в настоящее время нарушена пятью факторами, которые влияют на цепочку поставок новых автомобилей
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Приостановка производства — производители автомобилей прекратили производственную деятельность, чтобы защитить здоровье своих сотрудников.
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Поставка автомобильных компонентов на сумму более 34 миллиардов долларов ежегодно из Китая. Поскольку многие фабрики в Китае серьезно пострадали от эпидемии коронавируса, для автопроизводителей становится все труднее получить необходимые детали. И хотя многие китайские фабрики уже возобновили свою деятельность, с тех пор различные другие страны ввели меры по ограничению трансграничного перемещения товаров первой необходимости (в том числе автомобильных деталей).
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Нарушение каналов продаж. Поскольку дилеры по всему миру закрывают свои помещения для защиты здоровья своих сотрудников и клиентов, производители оказываются отрезанными от своих традиционных каналов продаж.
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Закрытие офисов — во многих странах государственные службы сокращаются, а государственные офисы закрываются, за исключением жизненно важных, которые, например, ограничивают регистрацию новых транспортных средств.
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Снижение спроса — само собой разумеется, произошло значительное снижение спроса на новые автомобили на мировом автомобильном рынке.
К счастью, с точки зрения автопроизводителей, в этой ситуации есть и кое-что положительное: падение спроса вызывает увеличение запасов. Хотя высокий уровень запасов не всегда желателен, в этом случае автопроизводители выиграют от чрезвычайной гибкости, позволяющей им воспользоваться внезапным ростом спроса, когда ситуация с коронавирусом успокаивается.
Влияние на лизинговую индустрию
Для лизингового сектора нехватка новых автомобилей станет самой большой проблемой в краткосрочной перспективе. Некоторые компании разработали полный план работы компании в рамках пандемии Covid-19, чтобы была возможность следить за состоянием цепочки поставок новых автомобилей.
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