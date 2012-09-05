- Ну а когда все-таки соберетесь, что будете покутит?

- Я питаю слабую, почти несбыточную надежду и джип сохранить, и купить спортивный автомобиль. Надо поговорить со специалистами, с владельцами машин с низкой посадкой. Я как-то всерьез присматривался к Ford'v Proube. Сделал на нем несколько кругов - ощущение такое, что по каждой колдобине едешь своим задом. Машина очень стильная, абсолютно достойная, но я не знаю, как можно ездить на ней по нашим дорогам.

- Теперь, с вашего позволения, несколько вопросов по поводу «Нашего Радио». Bы непосредственно причастны к его созданию. Не страшно было начинать? Ведь эта ниша уже нс пустовала?

- Было интуитивное ощущение, родившееся на фестивалях «Максидром», что есть определенное количество людей, фанатично любящих нашу музыку и готовых петь хором вместе с артистами. Но когда речь идет о проекте такого масштаба, на одной интуиции выехать невозможно; Прежде чем эту станцию запустить, необходимо было провести ряд тестов. В маркетинге есть такой хороший и достаточно простой принцип: если абсолютно очевидных ниш на рынке нет, посмотри, кто лидер, найди у него слабое место и ударь туда. Однозначным лидером всегда было «Русское Радио». Но оно явно не могло удовлетворить всю потребность аудитории в русскоязычной музыке. «Кино», «ЧайФ» и «Алиса» не могли органично восприниматься рядом с Ларисами Черниковыми и Владами Сташевскими.

Поскольку та команда, с которой мы вместе делали «Наше Радио», варилась в котле русского рока, у нас есть чутье на нахождение новых хитов. Мы не могли обойти вниманием появляющиеся команды и не дать им дорогу. Поэтому «Океан Эльзы», Земфира, «Запрещенные барабанщики» - это сознательный ход. Мы хотим открывать новые имена и делаем на это ставку.