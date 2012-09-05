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Включение техники
5 Марта 2017
Теги: авто

Перед выключением привода жатки нужно удалить избыток хлебной массы из зоны между шнеком жатки и нижним валом плавающего транспортера наклонной камеры. Перед троганием с места следует убедиться, что ремни вариаторов привода барабанов нормально натянуты. При необходимости регулируют их натяжение.

Извлекают барабаны и подбарабанья из молотилки в такой последовательности. С левой стороны молотилки снимают ремень привода первого барабана, шкив, крышку  подшипника вала барабана, ослабляют гайку конической втулки подшипника. С правой стороны удаляют рычаг с натяжным шкивом ремня привода жатки, тяги механизма регулировки подбарабанья, предварительно установив деревянные подставки на транспортную доску грохота под деку, снимают правый подкос молотилки, отвинчивают болты крепления крышки к панели и через открывшийся люк вынимают барабан вместе с крышкой. Если же ноутбук не работает от сети, возможно проблема в зарядном устройстве. Блок питания для ноутбуков поможет решить проблему.

Для извлечения деки первого барабана отъединяют наклонную камеру от молотилки, удаляют переднюю нижнюю связь  корпуса молотилки в передний щит. Помещают на |ранспортную доску под декой деревянные бруски, отъединяют тяги и  подвески от оси и пальцев подбарабанья, нынимают ось подбарабанья с правой стороны, вывинчивают пальцы и через образовавшееся окно между приемным битером и грохотом извлекают деку.

Со вторым барабаном поступают аналогично. Открывают крышки люков под вторым подбарабаньем и устанавливают на транспортную доску деревянные подставки. С левой стороны снимают крышку подшипника вала барабана и ослабляют гайку конусной втулки подшипника. С правой стороны отъединяют тяги механизма регулировки подбарабанья, удаляют рычаг с торсионного вала, а ремень — со шкива барабана, отвинчивают болты крепления крышки к панели молотилки и через открывшийся люк извлекают барабан вместе с крышкой. Подбарабанье вынимают так же, как и первое, но юлько после демонтажа первого.

Устанавливают барабаны и подбарабанья в обратной последовательности.

 



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