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Витая пара категории 6
20 Октября 2021
Теги: кабель

Для передачи сигналов в большинстве проводных сетей телекоммуникации используются кабели различного типа, но наиболее распространенными являются кабели «витая пара» (КВП).

Поставкой подобного оборудования в Минске занимаются компания «Аплинк Нетворкс». При этом заказать изделие, оплатить его стоимость и доставку можно по Интернету. Цену кабеля можно узнать в каталоге.


Принцип действия витой пары

Конструктивно КВП состоит из одной или нескольких витых пар проводов. Такое исполнение позволяет уменьшить воздействие помех и взаимные наводки. Для предотвращения внутренней связи скручивание проводов в парах производится с разным шагом.


Конструкция

КВП обычно состоит из нескольких свитых пар изолированной медной проволоки диаметром 0,4-0,6 мм. Диаметр проволоки часто указывается в единицах американского стандарта AMG, что для данного случая соответствует 22...26AMG. Примером является стандартный 4-х парный кабель, состоящий из проводов диаметром 23 AMG (0,5 мм) с изоляцией из ПВХ или полипропилена толщиной в 0,2 мм.

В более качественном кабеле в качестве изоляции применяют вспененный полиэтилен, обладающий меньшими потерями. Внешняя изоляция обычно делается из ПВХ с толщиной слоя в 5-9 мм. Кабели, имеющие обозначение LSZH, выполняются с использованием материалов, которые не горят и не выделяют при нагревании вредных газов.

Кроме одножильного промышленность выпускает многожильный КВП, в котором используется внутренняя жила из нескольких медных проволочек. Кабель такого типа используется в случаях, когда при его прокладке возможны его изгибы и скручивания. Недостатком такого вида кабеля является большое затухание сигнала, что ограничивает допустимую длину линии.

Симметричность системы проводников витопарного кабеля позволяет частично скомпенсировать влияние внешних э/м помех. Для более полного их подавления используются защитные экраны различного типа.

При этом кабели маркируются следующим образом:

  • FTP - имеет один общий экран из фольги;
  • STP – имеет экран в виде медной сетки;
  • S/FTP - фольгированный экранированный. Каждая пара проводников помещена в фольгу, а весь кабель – в экран из сетки;
  • SETP - двойной фольгированный. Все проводники помещаются в 2 экрана.

Неэкранированный кабель маркируется индексом UTP.


Витая пара CAT 6

Качество кабеля характеризуется в большой степени эффективной шириной пропускания, что непосредственно влияет на скорость передачи сигналов (Vпс) по линии связи. По международным стандартам КВП делятся на 7 категорий (CAT1...CAT7).

Изделия высших категорий имеют более высокие характеристики по сравнению с КВП низких категорий. Так кабели CAT1 имеют полосу пропускания всего в 0,1 МГц и могут быть использованы при передаче голосовых сигналов или сигналов модема.

Один из наиболее распространенных кабелей типа витая пара кат 6 имеет полосу пропускания в 250 МГц. Это позволяет использовать его в сетях стандарта 10G Ethernet. При этом по 4-м парам витых проводников может передаваться информация со скоростью в 10 Гбит/с (на расстояние до 55 м). В сетях типа 1000BASE-T соответствующая типу этого системы скорость может поддерживаться на дальности до 100 м. Модернизированный кабель CAT6А имеет экранирование типа F/UTP или U/FTP. Такой КВП обеспечивает Vпс=10 Гбит/с на дальности до 100 м.

Купить витую пару 6 категории можно в нашей компании с доставкой по всей территории Беларуси. Технические характеристики кабелей влияют на их стоимость. Та, например, стоимость витой пары cat 6 выше цены на подобный кабель категории 5e.


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