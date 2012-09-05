В наше время человек из любой точки мира может испытать удачу в онлайн-лотереях. Многим везет, поэтому на счету оказывается крупная сумма денег. В лото клуб играть онлайн можно в удобное для вас время. Но какие же виды онлайн-лотерей предлагают наиболее выгодные выигрыши? Стоит рассмотреть их основной перечень и характеристики подробнее.

Powerball (Пауэрбол)

Powerball представляет собой наиболее востребованную лотерею на территории США и за пределами этой страны. Розыгрыш предлагает огромнейшие джекпоты. Счастливчикам удается выигрывать сотни миллионов долларов. Вам нужно выбрать пять основных чисел, а также одну дополнительную цифру. Шансы на победу не слишком высокие. Однако награды за прочие комбинации чисел тоже достойные.

Mega Millions (Мега-Миллионы)

Это еще одна популярная американская лотерея, которая предлагает огромнейшие джекпоты. Участникам так же, как и в случае с предыдущим вариантом, нужно выбрать пять основных и одно дополнительное число. Призовых категорий в этом розыгрыше действительно немало, так что низкие шансы не победу не останавливают игроков.

EuroMillions (ЕвроМиллионы)

Одна из наиболее крупных лотерей на территории Европы. В ней объединилось сразу несколько стран. В случае с этим розыгрышем участники тоже выбирают пять основных чисел, но дополнительных цифр уже две. Эта лотерея отличается высокими шансами на победу, поэтому счастливчики получают невероятно крупные вознаграждения.

Лотереи сети The Lotter

Онлайн-платформа знаменита тем, что вы можете участвовать в разнообразных лотереях международного уровня со всего мира. Играйте в US Powerball, Mega Millions, EuroMillions, SuperEnalotto и так далее. Покупайте билеты в режиме онлайн и наслаждайтесь комфортным игровым процессом, ведь теперь не нужно покидать стены собственного дома.

Лотереи национальных операторов

Во многих странах предложены уникальные национальные онлайн-лотереи. Их правила варьируются, как и размеры джекпотов. К примеру, вы можете участвовать в таких розыгрышах, как UK National Lottery, German Lotto, Spanish El Gordo, Italian SuperEnalotto и так далее. Это отличный вариант для того, чтобы испытать удачу и получить крупное вознаграждение на досуге.

Вам стоит играть в Лото Клубе, поскольку на площадке собрано немало разнообразных лотерей. Вы станете участником в борьбе за крупный приз, который станет вашим, если удача повернется лицом!