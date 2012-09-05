Сетевой игорный клуб Вулкан Старс представляет собой виртуальную площадку азартного типа, на которой предоставляется уникальная возможность играть в казино на реальные деньги. Названое заведение считается передовым интернет-казино. Именно на площадке этого клуба собраны наилучшие игровые разработки. Сетевой портал обладает лицензионным свидетельством Кюрасо, что дает гарантии легальности осуществляемой деятельности.

Каждому пользователю предлагается возможность играть в различные приложения как на платной основе, получая в случае победы неплохие денежные выигрыши, так и абсолютно бесплатно. Последняя опция доступная даже случайным посетителям сайта, то есть пользователям, которые не прошли регистрацию. Посредством демонстрационной бесплатной версии, граждане, которые лишь начали познавать индустрию азартных игр, имеют возможность познакомиться с ключевыми принципам работы главных приложений, не тратя при этом ни копейки.

Что касается игры на настоящие денежные средства, то она требует пройти авторизацию на портале. Те пользователи, которые не авторизовались, должны пойти процедуру регистрации, для чего им требуется заполнить размещенную на портале анкету, а после этого подтвердить введенные сведения посредством СМС-сообщения либо электронной почты. Имеется также более простой вариант – вход на площадку при помощи собственного аккаунта в соцсети.

Каждый пользователь имеет возможность рассчитывать на абсолютно бесплатную консультацию квалифицированных операторов службы техподдержки. На выбор геймерам предлагается несколько вариантов техпомощи:

бесплатный номер телефона; электронная почта; спецчат, с помощью которого специалист быстро реагирует на посланное ему сообщение. В основном, на такое сообщение от клиента, оператор отвечает в течение пары минут.

На любые запросы посетителей, служба техподдержки отвечает в любое время дня и ночи, в праздничные, а также воскресные дни. Комфорт и удобство для посетителей –это основная задача сетевой площадки азартного типа. Следует заметить также, что интернет-казино Вулкан Старс одинаково оперативно и высококачественно реагирует как на обращения ВИП-игроков, так и на запросы обыкновенных пользователей.