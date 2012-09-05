Что касается ассортимента, то пока примерно на две трети он представлен новыми автомобилями, однако уже в ближайшем будущем доля подержанных машин будет увеличена. Эксперты считают, что у виртуального автомобильного рынка большое будущее. Уже сегодня операции среднего Интернет-магазина этого профиля достигают 300 млн. долл. А в ближайшее время ожидается резкий рост этого показателя. Эта схема работы покупателя автомобиля с дилерами или автосалонами годится и для российского покупателя. Кроме того, как уже говорилось выше, российский покупатель или продавец может бесплатно дать объявление о покупке или продаже автомобиля в одной из многочисленных Интернет-конференций.

Издательство журнала "За рулем" также помогает автолюбителям купить или продать автомобиль. Объявление о продаже автомобиля можно отправить как по телефону, так и по компьютерной связи. Телефон круглосуточный, с 8 до 20 часов объявление примет оператор, в остальное время работает автоответчик. В бланке или объявлении сообщите информацию о своем автомобиле: марку, модель, год выпуска, пробег, цвет, состояние автомобиля, цену, за которую хотите его продать, и прочие сведения об автомобиле. Укажите город, где вы проживаете, и способы связи с вами для желающих купить ваш автомобиль: номер телефона, пейджера или адрес электронной почты, или домашний адрес.

Обновление информации в базе происходит три раза в день. О вашем автомобиле узнают тысячи потенциальных покупателей или продавцов во всем мире. Покупатель может непосредственно подобрать себе автомобиль из 4 имеющихся в базе данных автомобилей, представленных на продажу. База снабжена поисковой системой, позволяющей подобрать автомобиль заданных марки, года выпуска, пробега, комплектации, цвета и других реквизитов. Обновление базы происходит три раза в день.

В сети Интернет можно получить и некоторые другие полезные при покупке автомобиля услуги. Например, можно узнать историю любого подержанного автомобиля, поставляемого из США или Канады. Отчеты по автомобилям предоставлены американской компанией ССС Information Service Inc (CCCIS). Информационная база компании ежедневно пополняется от 350 страховых компаний, 4000 продавцов автомобилей и государственных органов регистрации и учета автотранспорта. CCCIS обрабатывает более 40000 сообщений о потерях и угонах автотранспорта в Североамериканском регионе. К сожалению, такая услуга представляется только по автомобилям, привозимым из США и Канады. Но это пока. Не исключено, что к началу 2000 года такая услуга будет предоставляться и по автомобилям, привозимым к нам из Германии, Японии и других стран Европы и Азии.