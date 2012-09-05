Положите на стол игровое поле таким образом, чтобы оно был легко доступно для всех играющих. Каждый участник начинает игру в онлайн Казино Вулкан с одинаковым количеством фишек, например, тридцатью. Игру начинает любой участник, а затем она продолжается по направлению часовой стрелки. Когда подходит ваша очередь, вы бросаете обе кости и складываете резулътат:

• Если обе кости дают в сумме не 2, 7 или 12, а соответствующее поле на плане еще свободно, кладите на него столько фишек, сколько вам выпало, например, пять фишек на поле 5.

• Если обе кости дают в сумме не 2,7 или 12, а соответствующее поле на плане уже занято, то вы выигрываете лежащие там фишки и берете их себе. До тех пор, пока вы выигрываете фишки, вы можете выбирать, продолжать ли вам игру или закончить данный круг.

• Если вам выпало 7, то вы должны положить семь фишек на соответствующее поле, независимо от того, лежат ли там фишки или нет. Это поле часто называют «тюрьмой».

• Если вам повезло и у вас выпало 1—1 или 6-6, то вы выигрываете все фишки, которые лежат на игровом плане. Затем вы должны бросать кости еще раз. Если на этот раз вам не повезет и у вас опять выпадет 1—1 или 6-6, то вы должны заполнить все поля плана игры соответствующим количеством ваших фишек. Если вам выпадет иная сумма, то вы должны положить соответствующее количество фишек только на это поле.

• Если вы лишаетесь своей последней фишки, то выбываете из игры.

• Если у вас не хватает требуемого количества фишек, то используйте все имеющиеся у вас фишки.

• Если вам не повезло и у вас второй раз выпадет 1-1 или 6-6, то вы должны заполнять поля плана начиная с самых низких чисел.

Игра продолжается до тех пор, пока останется только один участник, который получает все фишки и становится победителем.

Варианты правил в казино Вулкан

Некоторые планы игры «Пинке» включают также числа 2 и 12, но не по функциональным причинам, а, скорее всего, для полноты. Эти поля заполняются только в том случае, если выпадают несчастные 1-1 или 6-6. Следующий игрок, у которого выпадет 1—1 или 6-6, опустошает их тогда вместе с другими полями. В соответствии с другим вариантом, вам нельзя опустошать «тюрьму», если у вас выпадет 1—1. Все фишки с плана игры выигрывают только при выпадении 6-6.

«Доение голубей» - старая голландская игра, в которую играют так же, как в «Пинке». При игре в «Проглоти, Гансик» вы кладете на соответствующее поле только одну фишку, а не столько, сколько выпадет на костях. В Еермании этот вариант называется «Счастливый дом», и дом изображен соответственно на плане игры.