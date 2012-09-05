Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Виртуальное частное облако (VPC): безопасная инфраструктура для бизнеса




Виртуальное частное облако (VPC): безопасная инфраструктура для бизнеса
19 Января 2026
Теги: женщинам

Современные компании всё чаще переносят свои сервисы и данные в облако. Однако для бизнеса важны не только удобство и масштабируемость, но и контроль над безопасностью. Именно эту задачу решает виртуальное частное облако (VPC) — изолированная облачная среда, которая сочетает преимущества публичного облака и уровень защищённости частной инфраструктуры. Здесь вас ждет платформа контейнеризации для задач виртуального частного облака!

Что такое виртуальное частное облако

VPC — это логически изолированный сегмент внутри облачной платформы провайдера. По сути, компания получает собственную «частную сеть» в облаке с возможностью настраивать доступ, маршрутизацию и безопасность.

Основные особенности:

  • изолированная инфраструктура;

  • собственные IP-адреса;

  • гибкие настройки сетевого доступа;

  • высокий уровень контроля над данными;

  • возможность интеграции с внутренними системами.

Как работает VPC

Виртуальное частное облако создаётся внутри общей облачной среды, но полностью отделяется от других пользователей.

Компания может:

  • развернуть виртуальные серверы;

  • настроить подсети и правила маршрутизации;

  • ограничить доступ по IP и ролям;

  • подключить корпоративную сеть через защищённые каналы;

  • контролировать входящий и исходящий трафик.

Таким образом формируется защищённая IT-среда для работы бизнеса.

Зачем бизнесу виртуальное частное облако

VPC используется для задач, где важны безопасность и управляемость.

Типичные цели:

  • размещение корпоративных систем;

  • хранение конфиденциальных данных;

  • создание защищённых внутренних сервисов;

  • безопасный удалённый доступ сотрудников;

  • масштабирование инфраструктуры без риска утечки информации.

Преимущества VPC

Использование виртуального частного облака даёт компаниям ряд значимых плюсов:

  • высокий уровень информационной безопасности;

  • изоляция от сторонних пользователей;

  • гибкое управление доступом;

  • масштабируемость без покупки оборудования;

  • стабильность и отказоустойчивость;

  • снижение затрат на IT-инфраструктуру.

Это оптимальный вариант для компаний, которым нужен контроль и защита.

константин

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Ипотечная квартира при разводе... - константин (+16)
Все про покер: как участвовать... - константин (+72)
Оборудование для сушки песка: ... - константин (+314)
Какое лобовое стекло лучше пос... - константин (+286)
Стать дилером по продаже автом... - константин (+335)
Эгрегор: что это такое и как о... - константин (+119)
Безопасная упаковка автомобиль... - константин (+718)
Право на свободу выражения мне... - константин (+1959)
Бензин оптом для сельскохозяйс... - константин (+1129)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+975)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+933)
ТОП -7 автосервисов по ремонт... - константин (+931)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+665)
ТОП-7 автосервисов для ремонта... - константин (+633)
ТОП-7 автосервисов по ремонту ... - константин (+609)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке