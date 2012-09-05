Современные компании всё чаще переносят свои сервисы и данные в облако. Однако для бизнеса важны не только удобство и масштабируемость, но и контроль над безопасностью. Именно эту задачу решает виртуальное частное облако (VPC) — изолированная облачная среда, которая сочетает преимущества публичного облака и уровень защищённости частной инфраструктуры. Здесь вас ждет платформа контейнеризации для задач виртуального частного облака!
Что такое виртуальное частное облако
VPC — это логически изолированный сегмент внутри облачной платформы провайдера. По сути, компания получает собственную «частную сеть» в облаке с возможностью настраивать доступ, маршрутизацию и безопасность.
Основные особенности:
-
изолированная инфраструктура;
-
собственные IP-адреса;
-
гибкие настройки сетевого доступа;
-
высокий уровень контроля над данными;
-
возможность интеграции с внутренними системами.
Как работает VPC
Виртуальное частное облако создаётся внутри общей облачной среды, но полностью отделяется от других пользователей.
Компания может:
-
развернуть виртуальные серверы;
-
настроить подсети и правила маршрутизации;
-
ограничить доступ по IP и ролям;
-
подключить корпоративную сеть через защищённые каналы;
-
контролировать входящий и исходящий трафик.
Таким образом формируется защищённая IT-среда для работы бизнеса.
Зачем бизнесу виртуальное частное облако
VPC используется для задач, где важны безопасность и управляемость.
Типичные цели:
-
размещение корпоративных систем;
-
хранение конфиденциальных данных;
-
создание защищённых внутренних сервисов;
-
безопасный удалённый доступ сотрудников;
-
масштабирование инфраструктуры без риска утечки информации.
Преимущества VPC
Использование виртуального частного облака даёт компаниям ряд значимых плюсов:
-
высокий уровень информационной безопасности;
-
изоляция от сторонних пользователей;
-
гибкое управление доступом;
-
масштабируемость без покупки оборудования;
-
стабильность и отказоустойчивость;
-
снижение затрат на IT-инфраструктуру.
Это оптимальный вариант для компаний, которым нужен контроль и защита.