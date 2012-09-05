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Виртуальная АТС «Плюсофон» для бизнеса: оценка возможностей системы
9 Апреля 2020

Координацию работы сотрудников и полноценное общение с клиентами, прием звонков от заказчиков компании обеспечивает виртуальная АТС для бизнеса «Плюсофон». Современная система коммуникации без дополнительных затрат, кабеля и дорогостоящего оборудования позволяет подключить одновременно несколько единиц оборудования с сохранением единого (многоканального) номера.


Возможности IP-телефонии с доступом к облачной АТС

Виртуальная сеть, которую также называют pbx, для обустройства не потребует отдельного помещения. Она размещена на специальных удаленных серверах, которые называют «облаками». Виртуальная АТС при помощи шлюзов позволяет одновременно подключаться нескольким пользователям из разных уголков мира. Для коммуникации используют специальное программное обеспечение или оборудование. Соединение происходит при помощи 4G (3G) или сети компании с использованием смартфонов.

Система подходит для офиса крупной или небольшой компании, для которой обеспечивает не только телефонную связь, но и:

  • Добавочные и многоканальные номера. Первые обеспечивают связь между сотрудниками, вторые позволят принимать одновременно много звонков.
  • Интеллектуальную переадресацию. Обеспечивает как соединение с определенным отделом (ответственным лицом), но и перенаправляет звонки, если все номера заняты.
  • Сбор статистики. Можно получить данные о количестве звонков (в том числе и с определением места дозвона – сайт, телефон), их продолжительности, загруженности операторов в разные часы, пр.
  • Интеграцию с сайтом и голосовое меню. Облачная АТС позволяет клиентам заказать обратный дозвон, а также даст возможность снизить нагрузку операторов, секретаря, диспетчера (направляя клиента к узкому специалисту).
  • Поддержку видеозвонков и конференцсвязи. Обеспечивает возможность видеть коллег, если нужно связаться с удаленным филиалом, а также соединять сразу нескольких абонентов для проведения переговоров.

Виртуальная АТС помогает ограничивать нежелательные звонки при заносе номеров в черный список, а также производить запись телефонных разговоров и принимать звуковые сообщения после окончания рабочего дня или на выходных.


Преимущества

Среди достоинств системы не только доступные тарифы, но и:

  • равномерная нагрузка всех операторов;
  • возможность принимать большое количество звонков одновременно, что расширяет клиентскую базу;
  • контроль работы сотрудников;
  • анализ эффективности работы рекламы, виртуальных ресурсов;
  • возможность интеграции с разными сервисами.

Чтобы заказать облачную АТС «Плюсофон», обращаются по телефону 8 (800) 511-53-90.


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