В результате ДТП получил легкое сотрясение мозга и травму спины. До полного выздоровления прошло больше месяца. Может ли быть привлечен к уголовной ответственности виновник аварии?

Борис Смольянов, Киев

Может быть привлечен. Если, конечно, по уголовному будут собраны все доказательства его вины. Судебно-медицинской экспертизой должны быть установлены действительно объективные подтверждения вашим травмам, длительное излечение которых вызвано состоянием вашего здоровья, а не сочувствием лечащих врачей. С учетом мнения экспертов следователь должен прийти к выводу, что травмы возникли вследствие аварии, а нс других причин — например, вашего последующего падения на скользких ступеньках. Учитывается и мнение автотехников, которые смогут подсчитать, действительно ли только нарушение — единственная причина ДТП? Кроме того, при всех прочих равных условиях следствие должно установить, не было ли обстоятельств, исключающих ответственность водителя даже при нарушении ПДД.

В моей практике был случай, когда водитель, опрокинувший в кювет автобус с детьми, юридически был невиновен в аварии, поскольку обнаруженное у него заболевание шейного отдела позвоночника в самый ответственный момент привело к кратковременному ущемлению кровеносных сосудов и потере сознания.