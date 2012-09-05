При покупке подержанных авто встает необходимость выяснения настоящего хозяина автотранспортного средства. Иногда приходится искать его. В подобных случаях достаточно знание гос. номера, по которому можно определить реального владельца и связаться с ним для обсуждения интересующих деталей. При этом необязательно привлекать к делу разные инстанции. Выполняется поиск автовладельца через интенрнет, с использованием различных сервисов, специализирующихся именно на поиске по номерам и вин-кодам. На таких ресурсах пользователь может указать искомую комбинацию и дождаться, пока система самостоятельно отыщет информацию, выдавая ее прямо на экран.





Сервис Автокад



Одним из лучших онлайн-сервисов по поиску владельцев автотранспортных средств является Автокад. Если вы не знаете как узнать хозяина машины по вин коду, нужно воспользоваться веб-сайтом Автокад и указать цифры и символы интересующего вас номерного знака. Поиск сервисом Автокад ведется по электронным базам коммерческих и государственных источников, в том числе страховых компаний, крупных банков, реестров такси, ФТС, ФНС и ГИБДД. Услуга является платной и варьируется в диапазоне 349-5000 руб. в зависимости от пакетов, выбранных заказчиками. Бизнес-пользователи могут рассчитывать здесь на индивидуальные предложения. Проверка авто осуществляется сервисом Автокад по двенадцати официальным базам, а также другим источникам.



Проверка, выполненная с использованием ВИН поможет заинтересованному лицу разобраться в юридической чистоте транспортного средства, не находится ли оно в аресте или же залоге. Некоторые авто имеют ограничения по регистрации в ГИБД, ОСАГО, таможне. Такая проверка помогает получить номер и серию ПТС, уточнить количество владельцев по ПТС и принять расшифровку ВИН. Благодаря подключению сервиса к ЕАИСТО, выполняются проверки отчетов во время прохождения ТО. Это помогает заинтересованным покупателям узнать настоящий пробег авто.



Для проверки авто по вин-коду или же номерному знаку сервис использует исключительно открытые источники данных, в том числе веб-сайты ЕАИСТО и ГИБДД. Здесь не хранится и не передается информация о ТС. Сервис лишь помогает заинтересованным лицам найти данные о конкретных авто по открытым источникам, которые доступны каждому. Такая проверка выполняется абсолютно бесплатно. Следовательно, любой желающий сможет получить через данный веб-сайт нужную информацию и вовремя определить факт мошенничества со стороны продавца автотранспортного средства. Подобная информация нужна водителям при авариях, мошенничестве на дорогах, при неправильной парковке и других чрезвычайных ситуациях.

