При покупке подержанных авто встает необходимость выяснения настоящего хозяина автотранспортного средства. Иногда приходится искать его. В подобных случаях достаточно знание гос. номера, по которому можно определить реального владельца и связаться с ним для обсуждения интересующих деталей. При этом необязательно привлекать к делу разные инстанции. Выполняется поиск автовладельца через интенрнет, с использованием различных сервисов, специализирующихся именно на поиске по номерам и вин-кодам. На таких ресурсах пользователь может указать искомую комбинацию и дождаться, пока система самостоятельно отыщет информацию, выдавая ее прямо на экран.
Сервис Автокад
Одним из лучших онлайн-сервисов по поиску владельцев автотранспортных
средств является Автокад. Если вы не знаете как узнать хозяина машины по вин коду, нужно воспользоваться веб-сайтом Автокад и указать цифры и
символы интересующего вас номерного знака. Поиск сервисом Автокад
ведется по электронным базам коммерческих и государственных источников, в
том числе страховых компаний, крупных банков, реестров такси, ФТС, ФНС и
ГИБДД. Услуга является платной и варьируется в диапазоне 349-5000 руб. в
зависимости от пакетов, выбранных заказчиками. Бизнес-пользователи
могут рассчитывать здесь на индивидуальные предложения. Проверка авто
осуществляется сервисом Автокад по двенадцати официальным базам, а также
другим источникам.
Проверка, выполненная с использованием ВИН поможет заинтересованному
лицу разобраться в юридической чистоте транспортного средства, не
находится ли оно в аресте или же залоге. Некоторые авто имеют
ограничения по регистрации в ГИБД, ОСАГО, таможне. Такая проверка
помогает получить номер и серию ПТС, уточнить количество владельцев по
ПТС и принять расшифровку ВИН. Благодаря подключению сервиса к ЕАИСТО,
выполняются проверки отчетов во время прохождения ТО. Это помогает
заинтересованным покупателям узнать настоящий пробег авто.
Для проверки авто по вин-коду или же номерному знаку сервис использует
исключительно открытые источники данных, в том числе веб-сайты ЕАИСТО и
ГИБДД. Здесь не хранится и не передается информация о ТС. Сервис лишь
помогает заинтересованным лицам найти данные о конкретных авто по
открытым источникам, которые доступны каждому. Такая проверка
выполняется абсолютно бесплатно. Следовательно, любой желающий сможет
получить через данный веб-сайт нужную информацию и вовремя определить
факт мошенничества со стороны продавца автотранспортного средства.
Подобная информация нужна водителям при авариях, мошенничестве на
дорогах, при неправильной парковке и других чрезвычайных ситуациях.