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VIN декодер
27 Июля 2019
Теги: VIN декодер

Посетители нашего веб-сайта смогут воспользоваться универсальным VIN-декодером. Каждое авто имеет свой уникальный идентификационный код, именуемый VIN. Такой номер содержит информацию об автотранспортном средстве, в том числе о его производителе, дате сборки, модификации и др. Например, если кто-либо хочет приобрести авто, он может легко проверить его через онлайн-базы путем использования VIN-номера. Такая проверка позволит будущему владельцу убедиться, что автотранспортное средство не было украдено, оформлено нелегально или же повреждено.

Поэтому VIN-номер считается специфическим форматом для глобальной проверки авто. Внедрен данный формат институтом ISO. Каждый производитель автомобильной техники обязан маркировать свои транспортные средства в этом формате. Наш онлайн-сервис VIN decoder позволяет пользователям проверить легальность автотранспорта и получить детализированную информацию по VIN-номеру, а также найти запчасти и проверить историю конкретного авто. VIN позволяет потенциальным покупателям проследить за рынком новых или же б/у автомобилей.

Типичный идентификатор авто представляет собой код из семнадцати чисел. Код разделен на несколько частей, имеющих специфическое значение. Такой уникальный ID позволяет отличать одно авто от других. Код содержит информацию по таким параметрам, как производитель, завод, цвет, модель и др. Не существует авто с идентичным кодом. Производители строго следуют стандартам ISO, присуждая уникальный VIN-код каждой сходящей с конвейера новой модели авто. Он заносится в базы самого производителя, а также правительственных агентств, таких как DMV или же NHTSA. Грамотные покупатели всегда предпочитают проверить авто и убедиться в безопасности сделки.

С использованием VIN-кода они узнают историю владельца. Декодирование позволяет им уточнить длительность владения автотранспортом, регистрационные детали, а также регион или же город регистрации. Код также позволяет детально проверить техническое состояние автотранспортного средства. С его помощью можно получить данные о возможных проблемах, а также ремонтных работах, которые были выполнены владельцем. История ДТП помогает узнать количество инцидентов, а также повреждений, нанесенных авто во время столкновений. Кроме этого VIN-код позволяет потенциальным покупателям проверить юридическую чистоту автотранспортных средств на предмет арестов или же залога.

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