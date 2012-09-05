Еще одна группа среди расходомеров - группа вихревых расходомеров Работа этих расходомеров основана на следующем физическом явлении. При обтекании потоком газа (жидкости) неподвижного, плохо обтекаемого тела за ним возникают регулярные завихрения, известные под названием вихревой дорожки Кармана.

Поскольку при таком эффекте число Струхаля остается постоянным в широком диапазоне чисел Рейнольдса, скорость потока, а следовательно, и расход могут быть определены путем измерения частоты вихрей.

Со времени появления основополагающей теоретической работы Струхаля по вихреобразоваиию (1878 г.) до создания первого измерителя на основе этого принципа (1934 г.) прошло более 50 лет. Причина такого запаздывания в практическом применении эффекта кроется в отсутствии простых и надежных средств для регистрации вихрей, что и сдерживало создание вихревых расходомеров вплоть до настоящего времени. С появлением совершенных электронных устройств регистрации вихрей указанный метод начал занимать соответствующее место среди других способов измерения расхода. В настоящее время поток информации по данной группе расходомеров настолько велик, что полностью необозрим. Рассмотрим лишь некоторые наиболее интересные конструкции для автомобильных систем управления.

Фирма „Нисан” предлагает (Пат. США N 4228768) вихревой измеритель расхода воздуха с использованием термоанемометрического метода регистрации вихрей. Внутри цилиндра, обтекаемого потоком, помещается платиновая нить, нагретая электрическим током. При образовании периодических вихрей в их зоне возникает вакуум, что приводит к появлению пульсаций воздуха в канале, где размещена нагретая нить.