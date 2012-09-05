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Виды тормозных дисков
14 Августа 2020
Теги: авто

Одной из основных элементов тормозной системы авто являются тормозные диски. Они работают в паре с колодками, которые являются неподвижными элементами торможения. Процесс торможения колес происходит путем трения, когда кинетическая энергия преобразовывается в тепловую. Внешне тормозные диски напоминают металлический сферический круг. Раньше для их изготовления использовался прочный сплав чугуна. Благодаря развитию технологий, началось серийное производство никелевых, кобальтовых, хромированных дисков. Также используются другие прочные, но легкие металлы. Благодаря таким технологиям, термостойкость и прочность изделий увеличилась максимально. 


Основные виды

Различают несколько основных видов тормозных дисков. Основным критерием классификации таких деталей является тип конструкции. В зависимости от этого выделяют цельные изделия. Это неделимая, единая металлическая заготовка, которая приняла рабочую форму после обработки. Существуют также составные модели. Они состоят из разных частей, в частности ступицы из сплава алюминия и чугунного кольца, изготовленного из легированной стали. Для скрепления этих элементов производители используют болты. Составные диски считаются более выгодным вариантом. В случае замены, нужно установить лишь новое кольцо, а конструкция остается нетронутой. Виды таких деталей разделяют также на невентилируемые. Они состоят из сплошной пластины, на которую затем наносится перфорация и насечки. Также существуют вентилируемые образцы, состоящие из пары пластин. Между ними находится полость. На такие изделия тоже наносятся перфорация и различные насечки. В отличии от невинтилируемых аналогов они являются намного более прочными.

Классифицируются тормозные диски в москве также и по характеру перфорации. Бывают заглубленные или же глухие диски. В таких изделиях выполнено не насквозь. Данный способ обработки изделий исключает растрескивание дисков. В сквозных аналогах охлаждение и отвод газов от диска происходит отлично. Однако такие изделия не отличаются долговечностью. 


Когда менять?

Точного ответа на вопрос, когда же необходимо менять тормозные диски, не существует. Каждый бренд авто имеет свою критической отметки минимальной толщины детали. К примеру, для некоторых модификаций Рено или же Ниссан данный показатель составляет 22 мм. А для моделей отечественных брендов эта величина достигает 17 мм. Однако любое авто может подать определенные сигналы. По ним владелец узнает, насколько срочно нужно менять диски.

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