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Виды погрузчиков, особенности выбора спецтехники
18 Июля 2019

Погрузчики востребованы в различных направлениях деятельности. Высокую популярность получили модели, выполняющие полный цикл погрузочно-разгрузочных работ, обладающие широкими функциональными возможностями. Подобная спецтехника незаменима на складах, в строительстве при реализации различных задач аграрными, коммунальными предприятиями, дорожными службами.

Различаются спецмашины в зависимости от конструктивных особенностей:

  • типа ходовой части;
  • типа двигателя;
  • типа захвата.

Компания «Цеппелин Русланд» предлагает приобрести погрузчик в России, который будет соответствовать потребностям заказчика, обеспечивать выполнение всех необходимых операций.

По виду захвата различаются:

  • вилочные погрузчики - захват выполнен в виде плоских вил, машина предназначена для перемещения упакованных грузов, паллет;
  • ковшовые машины способны выполнять погрузочные, землеройные работы;
  • телескопические модели осуществляют захват груза при помощи телескопической стрелы.

По виду двигателя бывают:

  • электропогрузчики - миниатюрные модели, рекомендованные для работы в помещении;
  • бензиновые спецмашины более мощные, предназначены для работы на открытом воздухе из-за наличия выхлопа;
  • гибридные модели - универсальный вариант, сочетающий преимущества обоих вариантов, указанных выше.

Тип ходовой части определяет скорость перемещения, проходимость машины:

  • колесные - отличаются маневренностью, используются для работы в помещениях, в городских условиях;
  • гусеничные - более устойчивы на подвижных грунтах, но обладают низкой скоростью, маневренностью.

Конструктивные отличия спецмашин оказывают непосредственное влияние на особенности эксплуатации погрузочной техники.


Особенности эксплуатации

Несмотря на отличия складских помещений между собой, они являются ограниченным пространством, поэтому машины, предназначенные для складов, должны быть маневренны, экологичны и компактны. Для перемещения грузов, поставленных в упаковке, или расположенных на паллетах, отлично подойдут вилочные модели с электродвигателем.

Для реализации объемных задач на открытых площадках отлично подойдет спецтехника, оснащенная бензиновым двигателем. Повышенная мощность машины реализуется за счет наличия гидравлической системы. Выбирая погрузчики с телескопической стрелой, заказчик получает возможность использования разнообразного навесного оборудования. Благодаря этому одна единица техники способна заменить несколько машин.

Выбирая спецмашину для стройплощадки, обустройства дорог, помощи коммунальным службам, для выполнения любых других заданий в условиях города, стоит остановиться на технике, оснащенной колесной базой.


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