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Виды наручных часов
23 Марта 2017
Теги: Игры

Современный человек должен успеть сделать за день все необходимое, и ему нужно знать, сколько времени. И при этом важно только владельцу, что у него на руке: швейцарские часы хублот или китайская подделка. Самое главное, чтобы по ним можно было узнать, сколько времени. О видах часов расскажет данная статья.

Немного полезной информации

Механический вариант представляет собой классику. Сейчас такие изделия подчеркивают имидж своего хозяина. В большинстве случаев они дороже, чем электронные и кварцевые варианты. Швейцарские модели данного плана в большинстве также являются механическими (к примеру, часы зенит).

Они имеют пружинный источник энергии. Колесный механизм начинает вращаться от маятника, который, в свою очередь, выполняет свою функцию с помощью взведенной пружины. Последний процесс может осуществляться неравномерно по прошествии времени. В связи с этим часы начинают отставать или спешить. Это связано с ослаблением пружины.

Кварцевый вариант появился позже вышеприведенного. Он имеет множество преимуществ. Такие часы питаются от простой или солнечной батареи, которую нужно иногда менять. Они знамениты точностью и легкостью. Их чаще всего выбирают женщины, так как на руке такой вариант смотрится изящно. Спортивные кварцевые часы считаются наиболее прочными.

Электронные изделия еще более популярные. Однако они подходят больше для мужчин и представляют собой кварцевые часы с цифровой идентификацией дисплея. Такой вариант может обладать целым рядом функций для наиболее удобного использования.

Константин

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