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Виды газообразных топлив
18 Декабря 2023
Теги: авто

Для питания автомобильных двигателей могут быть использованы два вида газов — сжатые и сжиженные. Сжатыми называются такие газы, которые при обычных температурах сохраняют свое газообразное состояние при любом повышении давления. Сжиженные — это газы, которые легко переходят в жидкое состояние при сравнительно небольшом повышении давления.

К преимуществам газообразных топлив следует отнести их дешевизну, высокое октановое число (90-420) и "отсутствие склонности к конденсации в цилиндрах, что благоприятно сказывается на долговечности автомобильных двигателей.

Основными недостатками горючих газов, препятствующими пока их широкому распространению на автомобильном транспорте, является сложность их транспортирования, хранения и заправки, а также опасность в пожарном отношении. При использовании сжатых газов приходится считаться с некоторым снижением мощности двигателя и грузоподъемности автомобиля.


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