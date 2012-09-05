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Виды эвакуаторов и манипуляторов авто
2 Мая 2018
Теги: авто

Существует несколько разновидностей эвакуаторов. Их необходимо знать, чтобы понимать, какой тип погрузочной машины заказать, если ваш автомобиль необходимо эвакуировать.

Эвакуаторы используются в основном для транспортировки легковых автомобилей. Принято считать, что любое погрузочное средство справится с погрузкой легковой машины. Однако это не так: в зависимости от ситуации, могут понадобиться разные типы эвакуаторов. Какие существуют модели транспортировочных средств и в каких ситуациях их вызывать, рассказано ниже.

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Разновидности эвакуаторов

Основных разновидностей всего четыре. Они имеют разную специфику использования. Условно можно разделить средства перевозки на две группы. Первая – эвакуаторы, которые используются для перевозки на небольшие расстояния. Это автомобили с частичной погрузкой, применяемые в аэропортах. Второй тип – более универсальные погрузчики, которые могут перевозить транспортные средства на большие расстояния. Это:

  • эвакуаторы с крано-манипуляторной установкой;
  • модели со сдвижной платформой;
  • автомобили со стационарной платформой.

Необходимо понимать, что все они обладают разной грузоподъемностью, а некоторые не предназначены для погрузки машин с низким клиренсом.


С подвижной платформой

Эвакуаторы с подвижной платформой – это погрузочные средства средней ценовой категории. Организаторы услуг эвакуации обычно не скупятся и закупают несколько таких моделей для своего автопарка, поэтому подобный тип можно часто встретить на улицах города.

Главная особенность данного типа – сдвижная платформа, которая опускается засчет рычагов. Она касается земли и образует прямой скат. На этот скат автомобиль затягивается при помощи лебедки. У дорогих моделей платформа полностью опускается на землю. Это востребовано, если у машины маленький дорожный просвет.

Эвакуаторы с подвижной платформой справляются с задачей быстро, так как весь процесс погрузки механизирован. Они подходят для легковых автомобилей, если платформа модели «мульти» - для машин с низким клиренсом. Данная модель не справится с погрузкой в условиях ограниченного пространства.


Со стационарной платформой

Этот тип эвакуатора наиболее ограничен. Он не подходит для перевозки автомобилей с низким клиренсом. Если и использовать его для транспортировки машин с небольшим дорожным просветом, то придется использовать ручной труд. К тому же процесс окажется трудоемким и долгим.

Стационарная платформа чаще всего ломаная. На ней можно перевозить легковые автомобили, а если грузоподъемность высокая – то и более тяжелые транспортные средства.


Эвакуатор с частичной погрузкой

Частичная погрузка означает, что автомобиль не ставится на платформу. Эвакуаторы такого типа вообще ее лишены. У них есть вилка в передней части, которой захватываются два колеса автомобиля. Далее он едет задом наперед, медленно транспортируя автомобиль в нужное место.

Данный тип эвакуатора используется только на территории различных предприятий, например, в аэропорту. Погрузчик способен преодолевать лишь небольшие расстояния, например, от места незаконной парковки рядом с аэропортом до находящегося рядом отстойника.


Эвакуатор с крано-манипуляторной установкой

Данный тип не справится с тяжелой техникой, зато легко погрузит заблокированный автомобиль. Он захватывает машины краном и может эвакуировать машину с неработающими колесами или автомобиль, запертый на парковке.


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тут были комменты. RIP!






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