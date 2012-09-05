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Виды аккумуляторов, преимущества и недостатки
16 Декабря 2018
Теги: авто

С чего начинается работа автомобиля, мотоцикла или грузовика? Ну конечно же с аккумулятора. Аккумуляторная батарея - это источник тока, который служит для хранения энергии, необходимой для работы потребителей. Купить аккумулятор в Минке дешево - вполне реально, если конструктивно подойти к выбору. На сегодняшний день рынок аккумуляторов весьма насыщен - выбирать акб можно по различным критериям, от производителя до технических характеристик.

Данный обзор поможет Вам не переплатить, а возможно и дешево осуществить покупку. Продажа аккумуляторов в Беларуси активно осуществляется посредством интернет-магазинов. От правильного выбора зависит, сколько вы заплатите и насколько надежно и долговечно будет работать устройство. Осуществляйте подбор внимательно, учитывая все необходимые параметры.


Виды аккумуляторов

  • Кальциевые. Заменили устаревшие сурьмянистые аккумуляторы. Преимущества: высокое напряжение срабатывания, что исключает негативные последствия перезаряда. Недостатки: чувствительность к мощному разряду, что ведет к резкому падению емкости.
  • Щелочные. Электролитом здесь является щелочь, а не кислота. Преимущества: низкая цена. Недостатки: повышенный саморазряд.
  • Никель-металл-гидридный. По принципу работы схож с щелочным, но является более емким. Преимущества: пониженный саморазряд. Недостатки: цена выше, чем у щелочных.
  • Литий-ионный. Самый распространенный в транспортной индустрии аккумулятор. Он стоит значительно дороже своих аналогов. Однако и плюсов имеет значительно больше. Преимущества: не имеет недостатков, описанных выше. Недостатки: чувствительность к низким температурам, высокая цена, уменьшение емкости в процессе эксплуатации.
  • Литий-полимерные. Преимущества: по энергетической плотности лучше литий-ионных, низкий саморазряд, широкий диапазон рабочих температур. Недостатки: опасность возгорания в случае перезарядки, короткий срок службы (800-900 циклов), «старение» даже без использования.
  • Гелиевые батареи. Преимущества: переносимость к вибрации, низкий саморазряд. Недостатки: чувствительность к температуре и к перезарядке.
  • Гибриды. Пластины таких аккумуляторов выполнены из различных материалов: как правило, это сурьма и кальций. Преимущества: стойкость к перезарядке и к полной разрядке. Недостатки: отсутствие явных преимуществ перед аналогами.
  • Свинцово-кислотные. Широко применяются в транспортной отрасли. Преимущества: пониженный саморазряд, низкая цена, несложная конструкция, увеличенная токоотдача. Недостатки: невозможность хранения разряженными, чрезмерная чувствительность к температурным изменениям, влияние свинца на экологию.


Подведем итог

Самые популярные аккумуляторы, особенно если учесть сезонные перепады температур в РБ - литий-ионные. И считаются такими по праву. За время их существования изменились материалы, используемые при их производстве, что позволило снизить цену. Основными параметрами при выборе аккумуляторы являются ёмкость, напряжение и пусковой ток. Диапазон емкостей: от 55 А/ч (для малолитражек) до 200 А/ч (фуры, автопоезда). Напряжение 6В используется в аккумуляторах для мопедов и скутеров, 12В - для автомобилей и мотоциклов, 24В - для грузовиков и спецтехники. Средний пусковой ток для бензиновых авто - 255А, для дизельных - не менее 300А. Интернет-магазин 500 ампер надеется, что Вам была полезна данная статья и позволит выгодно приобрести аккумулятор!


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тут были комменты. RIP!






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