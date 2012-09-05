Светодиодный видеопол

Как любое технологическое новшество, видеопол, вначале воспринимаемый как нечто курьёзное или узкоспециальное, теперь становится необходимым элементом каждого клуба, танцзала, яркого шоу или презентации.

Сегодня престиж определяется уже не наличием видеопола, а качеством изображения, обеспечиваемого светодиодами, которое улучшается с каждым новым поколением технических устройств.





Видеопол — это трендово и зрелищно

По сути — это огромный сверхпрочный экран, лежащий под ногами. Для тех, кто впервые встаёт на такое покрытие — сильное незабываемое ощущение праздничной эйфории сохранится на всю жизнь.

Для работы с экраном и создания спецэффектов используется световой пульт управления. Кроме того, существует возможность воспроизведения на полу любых видеоматериалов, но для этого потребуется ПК со специфическим программным обеспечением.

Видеопол создаётся из сплавов алюминия особой прочности и специальной пластиковой маски, предотвращающей скольжение и накопление статического заряда. Благодаря этому видеопол приобретает водоотталкивающие свойства, а также не притягивает пыль, грязь и другие микрочастицы. Для полной очистки его достаточно протереть без нажима.

При этом прочность панелей позволяет выдерживать давление до 1 тонны на квадратный метр. А устойчивость к износу и защита от скольжения даёт возможность без опаски передвигаться по видеополу в обуви на шпильках и использовать приспособления, необходимые для эффектного шоу.





Почему обращаются к нам

Компания «ЭЛПИ Технологии» разрабатывает, производит и поставляет светодиодные видеополы с шагом пикселя от 6 мм. А также наши специалисты обеспечивают монтажные и пуско-наладочные работы по заявке клиента.

Монтируется светодиодный видеопол из отдельных панелей на присосках. Такая конструкция значительно упрощает работу по установке или частичной замене панелей, в случае некоторых неисправностей или повреждений. Присоски позволяют устанавливать экран на относительно ровную поверхность без трудоёмкой подготовки, а также размещать конструкцию в любом месте:

в помещении

на улице

на крыше дома или террасе

Компания «ЭЛПИ Технологии» предлагает своим клиентам купить светодиодные видеополы в Москве не дорого, с установкой и техническим обслуживанием. Для заказа или консультации обращайтесь на сайт: на https://ledpix.ru/ или по телефону: 8(495)204-20-61.

Наши сотрудники готовы предоставить полную информацию об актуальной цене светодиодного пола, его конструкции, условий монтажа и прочих нюансах.



