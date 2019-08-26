Вид на жительство – это официальный документ, который позволяет иностранцам находиться на территории страны длительный срок и фактически приравнивает их в правах к гражданам Украины. Существует несколько его видов: временная регистрация для иностранных граждан (от 1-го до 3-х лет) и постоянная (бессрочная). Кроме срока пребывания в стране, существенное отличие между документами – возможность трудоустройства. Она предусмотрена для тех, кто имеет бессрочную регистрацию. Гражданам, у которых есть временный вид на жительство, придется дополнительно оформить разрешение на работу.





Какие документы для регистрации иностранных граждан нужны?

Чтобы оформить временную или бессрочную регистрацию, иностранец не должен иметь непогашенной судимости, находиться в Украине на законных основаниях, а срок действия загранпаспорта должен быть не меньше 6-ти месяцев после подачи документов на оформление регистрации.

Документы для регистрации иностранных граждан разнятся для постоянного и временного вида на жительство. В первом случае заявителю необходимы:

основание дли иммиграции. Это может быть наличие родственников –при этом необходимы документы, которые доказывают родственную связь и украинское гражданство принимающей стороны;

минимум один въезд на территорию страны перед подачей документов;

наличие визы в паспорте (для стран, с которыми есть визовый режим).

Если необходимо получить временный вид на жительство, достаточно подготовить:

паспорт с заверенным переводом;

заявление;

документ об уплате административного сбора;

причину для иммиграции: к примеру, документ от украинского работодателя, документы об учебе в Украине или справка о браке в случае воссоединения семьи.

Количество и виды документов могут незначительно разнится в каждой индивидуальной ситуации. Сколько стоит вид на жительство в Украине?

Каждого, кто стремится получить регистрацию в Украине, интересует цена вида на жительство. При оформлении документов есть обязательный административный сбор, но многие иностранцы дополнительно пользуются услугами юридических фирм, которые помогут подготовить бумаги и провести процедуру. Цену таких услуг определяет сама компания, поэтому выбор специалиста – важный нюанс. Юридическая фирма «Евровектор» имеет многолетний опыт помощи в подготовке документов, гарантирует индивидуальный подход к каждой ситуации и доступную стоимость услуг. Клиент оплачивает лишь результат, а не процесс работы.



