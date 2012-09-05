Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Вибрации вала при критической скорости




Вибрации вала при критической скорости
3 Мая 2018
Теги: авто

Несмотря на тщательную обработку, центр тяжести вращающегося вала никогда точно не совпадает с осью его вращения. Благодаря эксцентричному расположению центра тяжести возникает неуравновешенная центробежная сила, вызывающая вибрацию вала. Это явление можно представить себе яснее, вообразив вал, на середине длины которого смонтирован тяжёлый диск с центром тяжести, расположенным вне оси вращения.

Примем, что центр тяжести находится на расстоянии </ от оси вращения. Под влиянием центробежной силы вал посередине прогнётся на величину у от своего нейтрального положения. При таком прогибе возникает новая неуравновешенная центробежная сила, вызванная эксцентриситетом массы вала, которая добавится к центробежной силе от массы диска.

Чтобы выразить центробежную силу в килограммах (при угловой скоростей (о, выраженной в рад/сек), линейные размеры должны быть выражены в сантиметрах. Тогда а — сила, необходимая, чтобы прогнуть вал на 1 см на середине его длины.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Двухступенчатые и двухскоростн... - . (+29)
Выкуп авто в Люберцах... - . (+25)
Шарниры с резиновой изоляцией... - . (+42)
Виды эвакуаторов и манипулятор... - . (+50)
Шарнир Рцеппа - . (+67)
Шарнир Бендикс-Вейс... - . (+65)
Двойные шарниры - . (+78)
Что нужно знать, выбирая автом... - . (+83)
Соотношение угловых скоростей ... - . (+76)
Стоит ли пользоваться услугой ... - . (+80)
Шарнир со скользящими блоками... - . (+73)
Как продать подержанный автомо... - . (+95)
Фланец карданного вала... - . (+72)
Типы рулевых передач... - . (+83)
Сальники рулевой рейки... - . (+144)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке