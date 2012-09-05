Несмотря на тщательную обработку, центр тяжести вращающегося вала никогда точно не совпадает с осью его вращения. Благодаря эксцентричному расположению центра тяжести возникает неуравновешенная центробежная сила, вызывающая вибрацию вала. Это явление можно представить себе яснее, вообразив вал, на середине длины которого смонтирован тяжёлый диск с центром тяжести, расположенным вне оси вращения.

Примем, что центр тяжести находится на расстоянии </ от оси вращения. Под влиянием центробежной силы вал посередине прогнётся на величину у от своего нейтрального положения. При таком прогибе возникает новая неуравновешенная центробежная сила, вызванная эксцентриситетом массы вала, которая добавится к центробежной силе от массы диска.

Чтобы выразить центробежную силу в килограммах (при угловой скоростей (о, выраженной в рад/сек), линейные размеры должны быть выражены в сантиметрах. Тогда а — сила, необходимая, чтобы прогнуть вал на 1 см на середине его длины.