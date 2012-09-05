Этот контроль производится независимо от того, что проверяемые изделия уже проходили выходной контроль на предприятии-изготовителе. В процессе входного контроля материалов проверяется стабильность и однородность их химического состава, механические свойства и пр. Особенно обращают внимание на те параметры, которые влияют на надежность и долговечность собираемого изделия.

Входной контроль комплектующих изделий производится с целью:

выявления внешних дефектов;

проверки регулировочных параметров;

выявления дефектов, появляющихся после обкатки или приработки.

Цеховой пооперационный контроль — это вид контроля, предназначенный для проверки отдельных показателей качества собираемого изделия. При этом сопоставляют действительные параметры, полученные при сборке, заданным технической документацией. Для этого отдельные сборочные единицы испытывают на специальных стендах с имитацией условий эксплуатации. Проверяют прочность, герметичность, виброустойчивость и другие параметры, влияющие на надежность изделия в эксплуатации.

Выходной контроль готового изделия — контроль, который проводится в сборочном цехе и на испытательных стендах. Проверка сборочных параметров является заключительной фазой процесса изготовления изделия. В сборочном цехе проверяют правильность монтажа сборочных единиц, соответствие зазоров, натягов, радиальных и торцевых биений требованиям чертежа.

На испытательных стендах измеряют выходные параметры готового изделия на всех режимах работы, предусмотренных нормативно-технической документацией. Особое внимание уделяют параметрам, влияющим на долговечность и безотказность работы изделия, например, уровню вибрации, создаваемой вращающимися элементами, условиям смазки опор скольжения, потреблению энергии или топлива, создаваемому изделием усилию или крутящему моменту и др.

Надежность готового изделия — способность готового изделия выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в необходимых пределах, соответствующих данным условиям эксплуатации. Это важнейшее свойство готового изделия формируется на всех этапах его создания. Особенно важным этапом в формировании надежности является сборочный процесс как заключительная фаза изготовления изделия.