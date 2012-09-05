Сайт Vulkan Neon Casino
Семья игровых домов Вулкан открывает множество новых заведений для расширения возможностей своих текущих и потенциальных клиентов. Многие из них, работают под брендом Вулкан нелегально, чего нельзя сказать о казино Вулкан Неон.
Сайт, поддержка и лицензия
Официальная страница интернет казино выполнена в типичном, для заведений сети Вулкан, стиле. Основными цветами являются синий и красный, присутствует множество рекламных баннеров. Сайт наполнен абсолютно разными разделами: здесь можно и узнать о последних новостях в деятельности компании, присутствуют информационные разделы с описанием всех слотов, есть также возможность просматривать таблицу победителей в режиме реального времени.
Впервые начиная играть на Vulkan Neon - официальный сайт можно увидеть огромное количество игр в специальном меню и пройти регистрацию. На сайте присутствуют контакты круглосуточной службы поддержки и сведения о лицензии.
Саппорт в казино Вулкан Неон считается одним из самых продуктивных. Сотрудники проходят жесткий отбор и специальное обучение, чтобы быть компетентными абсолютно во всех вопросах и оказывать гостям оперативную помощь.
В отличии от многих клубов, в названии которых имеется бренд Вулкан, данный игорный дом является лицензированным заведением. Выдала ее кипрская комиссия Кюрасао. Сам клуб был запущен в 2016 году, компанией с названием Brivio Ltd. С данными о лицензии можно детальнее ознакомится на сайте.
Во что поиграть в Неоне?
Новичок, попавший в это казино скорее всего растеряется в разнообразии игр. В каталоге заявлено более 2000 различных развлечений от передовых разработчиков: Nentent, GamFart, Quickspin, Microgaming, Amatic и другие.
Руководство бренда произвело фурор, объеденив в Неоне все слоты из других вулканов и добавив сверху новых игр от вышеуказанных компаний. Каждый, зашедший поиграть найдет подходящую игру для себя. Все развлечения отсортированы по основным категориям:
- однорукие бандиты;
- блэкджек;
- рулетка;
- бинго;
- кено;
- крепс;
- баккара;
- лотереи;
- скретч;
- видео покер;
- казино с живым дилером.
Щедрые бонусы и подарки
Администрация казино Вулкан Неон не скупится не только на игры, но и на денежные призы для своих клиентов. Особенно для новых и постоянных, перешедших в статус VIP.
Для гостей, приходящих впервые, компания предлагает два бонуса: на первый и на второй депозит. Суммарно, клиенту могут “подарить” 500$ и еще 50 фриспинов.
Текущим клиентам предлагаются еженедельные турниры за фриспины, а также бонусы до 90% на каждое пополнение счета.
Постоянные клиенты казино Вулкан Неон могут пользоваться еще и кэшбеком от компании, зарабатывая дополнительно. Для его получения необходимо достичь статуса “Любитель”.
Вип-клиентов в компании делят по уровням: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. Клиенты в этих статусах получают повышенный кэшбек и специальные бонусы и имеют возможность менять валюту по выгодному для них курсу.