«Везение и уверенность в своих силах» - эти слова часто звучали в последние дни. Саша Морозов еще рассказывал, как в прошлом году на финальный отбор даже взял с собой картонную папку, чтобы положить туда путевку в Америку. Ну, так и вышло!

Но вот, кажется, и все. Непосредственно сам отбор занял всего два августовских дня. Однако,хочу подчеркнуть, что «плането-голливудская» кухня против «редиссоновской» и чисто кавказской «не катит». Ой, не «катит»!

Лобио отменно. Впрочем, всего остального тоже хватает. Вино красное и белое. Все это на фоне гор, под шум бурной стремнины. На столах свечи, в центре круга ритуальный костер - непременный атрибут настоящего приключения. Танцы, игры подживой кантри-ансамбль, специально привезенный из Москвы. Акция заканчивается ближе к утру грандиозным фейерверком-салютом. «На первое мая смахивает», - подумал я и, как поется в песне Дж. Леннона, П. Маккартни Norwegian Wood, «отполз спать в ванну»...

Однако, на следующее утро оттягивание пружины, вернее тетивы, сплетенной из нервов кандидатов в Команду, продолжилось. После неспешного сытного завтрака (не знаю, уж что и как кому в глотку лезло) лишь через какое-то время всех собрали на открытой веранде ресторана и объявили победителей.