Чтобы преодолевать сибирские дороги, нужна надежная специализированная техника. Сибирь богата густыми лесами, непроходимыми болотами, протянувшимися на многие километры, полноводными реками. Здесь есть автомобильные дороги большой протяженности, но в диких местах нужны машины, которые преодолеют бездорожье, вывезут из самого опасного болота, переправят через реку, куда отправились на охоту или рыбалку.

Компания, с 2016 года выпускающая вездеходы, предлагает болотоход цена которого покажется приемлемой не только большим охотничьим хозяйствам и рыбхозам, но и частным лицам, занимающимся пушным промыслом. Подойдет вездеходная машина охотникам и рыбакам, для которых указанные занятия не профессия, а хобби. Такой болотоход, оснащенный узлами и агрегатами японского производства, имеет повышенную проходимость, легко преодолевает не только болота, но и другие водные преграды.

Благодаря установленному на машинах климат-контролю и кондиционеру, в них повышенный комфорт. Чтобы поездка по бездорожью была удобной, салон вездехода отделан современными материалами премиум-качества. Это натуральная кожа, теплоизоляционный материал внутри кузова. Модели оснащены вместительными рундуками. Кузов оклеивается оракалом, по индивидуальному запросу дизайн может меняться. Работают вездеходные машины на 95 и 92 бензине. Колеса на них бескамерные, сверхнизкого давления.

Компания выпускает такой модельный ряд вездеходов:

«Север 3310 Егерь»;

«Север 3330 Охотник»;

«Север 3380 Профи».

Чтобы узнать, сколько стоит вездеход, нужно зайти на сайт компании и ознакомиться с ценами на автомобили высокой проходимости. Если есть желание оснастить машину по своему усмотрению, консультируйтесь с менеджерами.

Суровые снежные зимы Сибири — не препятствие для поездок на машинах «Север», имеющих стопроцентную проходимость по любому грунту, снегу, болотистой местности.

Стоит отметить экологичность этой техники. Имея широкие колеса, они минимально давят на землю, не нарушая верхний слой.

Сошедший с конвейера новый вездеход 4х4 преодолеет высокие сугробы и валежник в чаще, болото любой площади, песчаные холмы, по которым не сможет пройти другая техника. Надежные, проверенные временем агрегаты, установленные на болотоходах, практически не выходят из строя. Машины можно взять в лизинг, чтобы не переплачивать НДС.



