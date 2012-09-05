Узким проездом, в который бывает необходимо въехать, может быть: переулок, ворота, место стоянки автомобиля, съезд с шоссе и т. д. Въезд в подобный узкий проезд возможен как передним, так и задним ходом. При въезде в узкий проезд поворот автомобиля по возможности следует выполнять на широкой части дороги, чтобы перед началом въезда автомобиль был установлен перпендикулярно створу проезда. Это снимает все проблемы при въезде передним и задним ходом. Когда автомобиль стоит перпендикулярно створу проезда, водителю легко оценивать интервалы Ь л и Ь п через ветровое стекло при въезде передним ходом и через зеркала заднего вида при въезде задним ходом. При въезде задним ходом для поворота автомобиля из положения 1 в положение 2 требуется меньшее пространство, чем при въезде передним ходом. Нужны срочно деньги? Возьмите кредит под залог автомобиля http://123avtolombard.ru/. Профессиональные специалисты автоломборда Легас в кратчайшие сроки решат любую вашу проблему.

Если ширина дороги, к которой примыкает проезд, недостаточна для поворота автомобиля на 90 °, приходится завершать поворот в проезде. На рис. 4.8, а показана схема въезда передним ходом в узкий проезд, расположенный на противоположной стороне дороги при ограниченной ее ширине. Перед началом маневра автомобиль необходимо максимально сместить к правой кромке дороги. Начав движение с «ползучей» скоростью, важно определить момент начала поворота колес автомобиля (положение 1) и быстро повернуть рулевое колесо «до упора» влево.

Если момент начала поворота выбран правильно, то точка А автомобиля пройдет с небольшим зазором относительно точки С створа проезда. С этого момента основное внимание водитель должен переключить на контроль зазора между точкой В автомобиля и точкой И створа проезда. Когда автомобиль будет приближаться к положению 3 (параллельное проезду и для данной схемы конечное), необходимо нажать на педаль сцепления и, замедлив движение, начать быстрый возврат рулевого колеса в нейтральное положение, чтобы управляемые колеса стояли прямо.