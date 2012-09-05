При движении с постоянным углом поворота рулевого колеса задние колеса (точка В) наедут на створ проезда (точка И). Чтобы объехать точку Д необходимо, после того как автомобиль переместился из положения 1 в положение 2 и точка А прошла с зазором мимо точки С, начать возвращать рулевое колесо в нейтральное положение таким образом, чтобы между точкой А и границей проезда оставался зазор Ь. При этом необходимо поочередно контролировать положение точки А и точки В автомобиля. В итоге в положении 4 автомобиль встанет параллельно проезду, а управляемые колеса будут стоять прямо.

Если проезд еще уже, то въезд в него без предварительного разворота автомобиля на угол, близкий к 90°, становится невозможным. Поэтому сначала из положения 1 автомобиль необходимо повернуть в положение 2, используя прием вращения рулевого колеса на «ползучей» скорости, описанной выше. Затем таким же образом сдвинуть его назад в положение 3, из которого можно въехать в проезд (положение 4). Поскольку автомобиль поворачивает налево, необходимо сначала основное внимание сосредоточить на том, чтобы точка А прошла к минимальным зазорам относительно точки С. Дальше необходимо действовать, как в предыдущем случае, т. е. двигаться, сохраняя минимальный зазор Ь и распределяя внимание между точками А и В.

Возможно, что для поворота автомобиля на необходимый угол придется совершить не один, а несколько маневров.