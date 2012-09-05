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Весь мир подождет
22 Ноября 2020
Теги: авто

Несложно представить себе, насколько сложна работа у водителя этого развлекательного лайнера. Специфика вождения гораздо сложнее автобусной, к тому же публика на наших бесшабашных дорогах, как известно, не самая понятливая: то и дело кто-нибудь из суетливых «лилипутов», воспользовавшись неповоротливостью «Гулливера», с тупым упорством норовит протиснуться вперед.

Вряд ли ощутимо помогут дополнительные повторители поворотников, которые собираются пристроить по бортам машины. А вот установка, помимо видеокамеры заднего вида, которая лишь условно информирует о приближении к препятствию, датчиков парковки, безусловно, должна существенно облегчить жизнь водителю.

Как-то сам собой вспомнился слоган «Вырвись из будней!», относящийся, правда, к малютке Ford Fiesta. Да, ассоциация не случайна — часы головокружительного праздника заставляют забыть обо всем на свете. Вставляет!


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