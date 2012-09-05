Верхний решетный стан шарнирно соединен с транспортной доской с помощью осей через сайленд-блоки. Разъемные корпуса сайленд-блоков закреплены на накладках сайленд-блоков и боковин решетного стана болтами. Этот стан состоит из двух боковин и поперечного бруса. Продольные -брусья, присоединенные к боковинам точечной сваркой, образуют скаты, по которым сепарируемая масса направляется на жалюзийную поверхность решета. Нижние полки брусьев и отбортовки боковин образуют пазы, в которые вставляют верхнее решето.

Передняя планка решета опирается на поперечный брус, а боковые планки подчеканенной частью продольных брусьев вблизи поперечного бруса прижаты к нему.

Задняя планка решета фиксируется на боковинах скобами. Отверстия в скобах сделаны овальными, чтобы рамку решета можно было установить без зазора.

К задним концам боковин решетного стана приварены накладки, к которым присоединяются удлинитель верхнего решета и кронштейны задних подвесок верхнего решетного стана

Подвески шарнирно связаны с кронштейнами и вилками с разрезными ступицами, закрепленными болтами на трубчатой оси, установленной на корпусе молотилки. Шарниры выполнены сферическими, чтобы подвески могли свободно устанавливаться относительно кронштейнов и вилок. Сферические кольца неподвижно фиксируются в кронштейнах и вилках с помощью болтов и распорных втулок. Обоймы запрессованы в головки рычагов и от сдвига в осевом направлении удерживаются четырьмя кернами с каждой стороны.

Для повышения износостойкости сферические кольца и обоймы изготовлены из высококачественной стали ШХ и термообработаны до высокой твердости.

Полости головок подвесок заполнены смазкой ЦИАТИМ и защищены от попадания в них пыли уплотнительными кольцами. Такая конструкция подвески обладает высокой надежностью, долговечностью и не требует технического обслуживания в течение нескольких сезонов.

К продольным брусьям транспортной доски и к боковинам верхнего решетного стана прикреплены бортовые уплотнители.