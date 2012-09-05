У многострадальной французской фирмы Venturi появился новый хозяин - таиландская компания Nakarin Benz. Она вложила в маленький завод на юго-западе Франции, производящий спортивные автомобили, значительную сумму и спасла его (в очередной раз) от разорения. Несмотря на расширение модельной программы, Venturi в 1995 году не удалось продать и 100 автомобилей. С февраля по июнь 1996 года все рабочие и служащие завода находились в отпуске и только финансирования Nakarin Benz позволили вновь пустить производство. Venturi предлагает, как и раньше, три спортивные модели: купе Atlantique 300 с V-образным 6-цилиндровым 3,0-литровым двигателем мощностью 282 л.с., купе и кабриолет "260” с двигателем V6 рабочим объемом 2.85 л мощностью 260 л.с. и купе “400GT” с 6-цилиндровым 24-клапанным мотором с двумя турбонагнетателями мощностью 400 л.с. Все автомобили французкой фирмы обладают прекрасной динамикой. Например модель “400GT” с места до 100 км/ч разгоняется за 4,9 с, остальные Venturi укладываются в 5,3 с. Максимальная скорость каждого представителя фирмы приближается к отметке 300 км/ч.

Echarri Испания

Из винодельческой провинции Ла Риоха происходит весьма любопытный автомобиль. ЕсИагп построен в стиле автомобилей начала века, причем доступ к сиденьям второго ряда возможет через расположенную сзади по центру кузова дверь.

Elia - официальный тюнинговый представитель французской фирмы Renault в Германии, который находится в Хильтманнсдорфе, что близ Нюрнберга. Последняя работа Elia - новое исполнение автомобиля Renault-Megane: большие колеса с широкопрофильными шинами, комплект спойлеров, которые должны улучшить аэродинамику. Фирма предлагает и несколько вариантов доводки автомобиля. Самая мощная затором и благодаря этому соответствует евронормам на чистоту выхлопа. Пластмассовый кузов украшают многочисленные с любовью выполненные детали, такие, как бронзовая фигура на эмблеме автомобиля, латунные лампы и расположенный слева от водителя рычаг ручного тормоза. Echarri Motor International Crta de Entrena 31 26140 Lardero (La Rioja) модель - Megane Coach 16V. Форсированный двигатель имеет 185 л.с. (против 150 л.с. серийного агрегата). У фирмы есть предложения и по другим моделям. Комплект с компрессором, приводимым зубчатым ремнем, помогает повысить мощность серийного мотора автомобиля Renault- Twingo с 55 до 85 л.с.