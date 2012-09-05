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Вентилятор напольный: комфорт и прохлада в жару
9 Июля 2025

С наступлением жарких дней особенно остро встаёт вопрос охлаждения помещений. Если установка кондиционера невозможна или нецелесообразна, на помощь приходит напольный вентилятор – простой, мобильный и доступный способ обеспечить свежесть в квартире, офисе или на даче.

Вентилятор напольный Energy Elegance EN-1617

Почему стоит выбрать напольный вентилятор

В отличие от настольных и потолочных моделей, вентилятор напольный обладает рядом важных преимуществ:

  • Мобильность – его можно легко переместить из комнаты в комнату.
  • Универсальность – подходит для любых типов помещений.
  • Регулируемая высота и наклон – направление потока можно адаптировать под свои нужды.
  • Разнообразие режимов – современные модели оснащены таймерами, пультами и функцией поворота.

Какие бывают виды

Напольные вентиляторы бывают разных типов. Рассмотрим наиболее популярные.

Классические лопастные

Самый распространённый тип. Воздух циркулируется за счёт вращения пластиковых или металлических лопастей. Надёжны, эффективны и недороги.

Турбинные (безлопастные)

Современное решение – эстетично выглядят, безопасны (особенно для детей), работают тише. Воздух подаётся через кольцевую конструкцию, создавая равномерный поток.

Ионизаторы и увлажнители

Некоторые модели дополнительно очищают воздух или насыщают его влагой, что особенно актуально в сухую жару или при использовании отопительных приборов.

На что обратить внимание при выборе

Перед покупкой важно оценить параметры помещения и функциональные потребности. Вот основные критерии выбора:

  • Мощность и диаметр лопастей. Чем выше мощность и больше диаметр, тем сильнее поток воздуха. Для комнаты 15–20 м² подойдёт модель мощностью 40–60 Вт и лопастями 40 см.
  • Уровень шума. Если планируете использовать вентилятор в спальне или детской – выбирайте модели с уровнем шума до 50 дБ.
  • Удобство управления. Механические переключатели – надёжны и просты, электронная панель – даёт доступ к таймеру, скорости, режимам, пульт ДУ – максимальное удобство, особенно в больших помещениях.
  • Дополнительные функции. Некоторые вентиляторы могут иметь дополнительные опции, улучшающие эксплуатацию: осцилляцию (поворот в стороны), настройки интенсивности обдува, таймер отключения, защиту от перегрева.

Выбирайте напольный вентилятор с оптимальным сочетанием цены и функционала. Если возникнут вопросы, воспользуйтесь консультацией специалистов перед покупкой.


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