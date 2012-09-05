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А ведь совсем недавно азартным персонам приходилось копить кругленькие суммы, ждать в огромных очередях, проходить фейс-контроль и объясняться с охраной, чтобы наконец-то попасть в игровой зал. Тогда в наземных азартных заведениях стояли огромные ящики, называющиеся слот-машинами, которые приводились в действие путем дерганья специального рычага, который был прикреплен к ним сбоку. Если комбинация на экране этих огромных автоматов выпадала удачно, тогда они начинали качаться, звенеть и выдавать монеты в специальную ячейку.



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