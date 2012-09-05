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Великая сила - традиция
23 Января 2021
Теги: авто

Еще до войны наметились два направления в создании отечественных автомобилей скорой помощи: использование шасси легковых автомобилей и производство нечто вроде санитарных автобусов, предназначенных скорее для массовой эвакуации пострадавших.

Так появились 'кареты скорой помощи" на базе ЗИС-101, ГАЗ-12 "ЗИМ", ЗИС-110. Мощные, относительно скоростные и, вместе с тем, громоздкие, неповоротливые, предназначенные для перевозки одного пострадавшего. Ни нормального доступа, ни возможности укрепить капельницу, ни, тем более, оказать помощь травматическому больному. Не очень-то приспособленными для выполнения своей миссии оказались и "Волги", будь то "двадцать первое" или "двадцать четвертое" семейства.

Еще хуже обстояло дело с крупными спецавтомобилями. ГАЗ-55 и ЗИС-16С предназначались для транспортировки пострадавших, но никак не для оказания эффективной медицинской помощи ни на месте, ни, тем более, в пути. В появившемся в шестидесятые годы РАФике можно было помогать больному, причем весьма эффективно, но в некоторых странах, куда они экспортировались, просто запрещали перевозить больных с травмами позвоночника на мягких носилках. Пожалуй, только финско-латышский гибрид Tamro-RAF да "кремлевская скорая" на базе ЗИЛ-118 давали некоторое представление о том, как должна выглядеть "карета 03" мирового уровня. В этом смысле "верхом" достижения отечественного автопрома стал УАЗ-425В, одинаково неприспособленный ни к перевозке больного с минимальным комфортом, ни к установке в кузове специального медицинского оборудования.

К началу восьмидесятых годов безнадежное отставание наших автомобилей с красным крестом стало настолько очевидным, что впервые на наших улицах стали появляться иномарки. Речь идет не о специальных "Реанимобилях" - те появились десятью годами раньше. Отслужив на улицах американских, немецких, австрийских городов, доживать свой век в нашу державу прибывали "Фольксваген"Шевроле". Так медики и ныне приобщаются к автомобильному "сэконд хэнду".

Сейчас на подстанциях службы "03" в Москве около 800 автомобилей, из которых 250 - "Мерседесы" серий “210“ и “310“. Остальные - РАФ- 2915, чей возраст давно перевалил за пенсионный. По российским, украинским и беларусским регионам ситуация удручает еще больше. Замена автомобильного парка “службы 03“ назрела давно и решать ее надо срочно. Но только ли в технических возможностях самих автомобилей тот единственно правильный путь, которым надо идти?


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