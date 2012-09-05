В этом году был запланирован набор двух групп слушателей (одна из них уже закончила обучение), которые должны были пройти тренинги по системам бензинового впрыска и одной группы по системам впрыска дизельных двигателей. Системы впрыска бензина и электрооборудование изучаются на пяти курсах (диагностическое оборудование; электрооборудование автомобиля; системы зажигания; системы бензинового впрыска К-, KE-Jetronic; системы бензинового впрыска L-. LH- Jetronic, Motronic), каждый из которых проходит в течение 4 дней.

Тренинги по изучению систем впрыска дизельных двигателей (рядные ТНВД, регуляторы; распределительные ТН ВД типа VE; системы дизельного впрыска с электронным управлением (па стенде) и их диагностика на автомобиле) будут проводится начиная с июля.

В дальнейшем учебная программа будет ежегодно обновляться и дополняться. Скажем, в 2004 году появятся тренинги по системам впрыска бензина других производителей и системам ABS, разработанных «Bosch». Планируется, что на курсах будут изучаться системы комфорта и климат-контроля, управления эйрбегами, ESP и АСС (адаптивный круиз-контрол ь) разных производителей.

Несмотря на то, что тренинги нацелены прежде всего на обучение персонала СТО, заключивших франчайзинговые договора с компанией «Роберт Бош Лтд», при наличии свободных мест возможно обучение, правда платное, и персонала «свободных» станций. Один из таких тренингов — «Системы бензинового впрыска L, LH-Jetronic, Motronic», прослушал и наш корреспондент.