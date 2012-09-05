Ведущее колесо состоит из профилированного обода с приваренным к нему диском и шины размером — с камерой. В зоне крепежных отверстий диск усилен накладкой. Для повышения проходимости шины с высокими почвозацепами монтируют на ободе так, чтобы отпечаток протектора «елочка» был обращен вершиной назад.

Колесо крепится к фланцу оси бортового редуктора восемью болтами, запрессованными в отверстия фланца. На круглых головках болтов выполнены лыски. Их кромки упираются в поверхность проточки фланца, удерживая болты от поворота. Гайки сферическими торцами опираются на такую же поверхность отверстий в накладке и центрируют колесо по оси бортового редуктора.

Монтаж шин осуществляется в такой последовательности.

Протирают внутреннюю поверхность покрышки и наружную камеры чистой сухой ветошью и припудривают тальком. Надевают борт покрышки на обод со стороны отверстия под вентиль. Вкладывают камеру, выводят вентиль и слегка подкачивают насосом, пока камера не расправится. При этом вентиль не должен касаться кромок отверстия обода.

Монтажными лопатками заправляют борт покрышки за кромку обода. Начиная со стороны, диаметрально противоположной вентилю, заправляют второй борт.

Накачивают шину до давления воздуха в ней, МПа, а затем снижают давление до,±, МПа.

В процессе эксплуатации необходимо систематически контролировать состояние ШИН И дав- тора колеса, повреждению каркаса покрышек и быстрому выходу шин из строя. Давление проверяют только после того, как шины остынут. При длительной стоянке шины должны быть с него сняты.