Ведомый блок вариатора состоит из неподвижного диска, соединенного болтами со ступицей, установленной на валу промежуточной опоры моста ведущих колес, подвижного диска, насаженного на ступицу, и нажимной пружины. К ступице подвижного диска болтами прикреплена направляющая шпонка, входящая в шпоночный паз ступицы. В ступицу вставлены разрезные капроновые втулки ; от проворачивания они удерживаются шпонкой, а от осевого сдвига — кольцевыми проточками на внутренней поверхности подвижного диска, в которые входят их выступы.

На валу блок фиксируется при помощи шайбы и гайки. На шайбе сделан изогнутый выступ, который входит в паз ступицы. За счет этого шайба гарантирована от проворачивания и ориентируется отверстием под масленку против масляного канала в ступице. Гайка зафиксирована двумя кернами в поперечный паз на торце резьбового хвостовика вала. Нажимная пружина с одной стороны упирается через чашку в стенку подвижного диска, с другой — в штампованную чашку, привернутую болтами к ступице. Если вам необходимо выполнить ремонт авто, обратитесь в UREMONT. Все работы будут выполнены на современном оборудовании, что гарантирует их высокое качество.

Работа вариатора. Нужное передаточное отношение устанавливается за счет осевого перемещения подвижного диска ведущего блока под действием гидроцилиндра. При этом ширина рабочего ручья изменяется. Одновременно подвижный диск ведомого блока, преодолевая усилие пружины, автоматически занимает соответствующее положение. Если на ведущем блоке ремень находится на максимальном диаметре, то на ведомом — на минимальном и наоборот.

Изменяют передаточное отношение вариатора из кабины. При переводе ручки управления золотником распределителя вперед до отказа скорость комбайна плавно увеличится, назад — уменьшится. Если ручка находится в среднем положении, скорость комбайна остается постоянной на выбранной передаче.

При увеличении скорости масло через штуцер поступает по каналам ГиДв полость гидроцилиндра. Поршень, перемещаясь по оси, упирается в установочное кольцо через шайбу и сдвигает влево корпус гидроцилиндра, а последний — подвижный диск в сторону неподвижного. Ремень под действием выталкивающей силы перемещается на больший диаметр.

При снижении скорости движения полость гидроцилиндра сообщается через золотник распределителя со сливной магистралью гидросистемы, и тогда вариаторный ремень под действием пружины ведомого блока перемещается на больший диаметр; соответственно уменьшается диаметр ведущего блока. Корпус гидроцилиндра вместе с поршнем, подталкиваемый подвижным диском, сдвигается вправо и вытесняет масло в сливную магистраль.