Только на заказ изготавливается спортивный суперавтомобиль высшего класса Vector М-12, оснащенный 12-цилиндровым двигателем Lamborghini. Его подвеска аналогична Lamborghini Diablo. За этот болид, развивающий скорость свыше 320 км/ч, покупателю придется выложить 184000 долларов, как за самую дорогую американскую машину.

Venturi Франция

Говорят: объявленный мертвым да будет жить долго. То же самое произошло с маленькой французской фирмой Venturi. Летом 1996 года она оказалась на грани разорения и была вынуждена на несколько месяцев остановить производство. После того, как таиландский инвестор Nakarin Benz вложил в нее приличную сумму, фирма вновь ожила. На последнем автомобильном салоне в Париже Venturi представила свои прежние разработки - спортивные машины с двухместными кузовами “купе" Atlantique 300 и 400GT, в которые внесла незначительные косметические изменения. Теперь фирма надеется, что ей удастся продавать до 200 автомобилей ежегодно, хотя до сих пор их выпуск не превышал и половины от этого количества. Модель Atlantique 300 оборудуется 3- литровым двигателем V6 заднего расположения с турбонаддувом мощностью 281 л.с. и стоит в Германии 158000 марок. Более мощный вариант 400GT в 408 л.с. предназначен в основном для соревнований. За обладание им покупатель должен выложить 244700 немецких марок.