Главным преимуществом вечернего макияжа является минимум ограничений и возможность реализовать самые дерзкие идеи визажа. И торжественные мероприятия в блеске софитов, и романтичные свидания в полумраке позволяют экспериментировать как с цветовой гаммой, так и с яркими дополнениями. Но только тщательный подбор техники макияжа и мастерство стилиста сделают женщину не просто красавицей, а настоящей королевой вечера.

В сумерках и при искусственном освещении женщина априори выглядит моложе своих лет, поскольку мелкие морщинки и другие дефекты визуально скрываются, а кожа кажется гладкой и ровной. Поэтому вечерний макияж не столько прячет недостатки, сколько подчеркивает достоинства. Главная цель – это привлечь внимание к лицу, создав при этом броский, но естественный образ без позерского театрального грима.





Технология вечернего макияжа

Профессиональный визажист при выполнении макияжа вечернего в Москве всегда следует таким правилам:

Тональное средство наносится обязательно, причем, оно может быть немного темнее естественного тона для создания эффекта легкого загара. Допустимо применение хайлайтера и перламутра для придания красивого контура. Брови не требуют акцентирования, но они должны иметь красивую форму, поэтому допускается дополнительное выделение тенями и гелями. Хорошие румяна подчеркнут рельеф лица и придадут образу легкую пикантность. Глубокий и загадочный взгляд часто становится изюминкой вечернего облика, поэтому глаза можно выделить самыми разными техниками: от классических стрелок до smokey-eyes и 3D-ресниц. При выборе помады можно не скромничать. Она должна выглядеть ярко, броско и эффектно даже при самом тусклом освещении.





Виды вечернего макияжа

Создание вечернего образа требует использования выразительных оттенков, но расставление акцентов определяется его видом макияжа:

Классический – это яркий, но ненавязчивый make-up, где основное внимание уделяется глазам, но возможно и выделение губ яркой помадой.

Рабочий – это легкий образ для работы на ночных мероприятиях, где нужно соблюдать дресс-код.

Клубный – это яркий и броский make-up без каких-либо ограничений, где допустимы и зеленые тени, и красная помада и стразы на ресницах.

У любого вида вечернего макияжа стоимость примерно одинакова и начинается от 2000 рублей в салонах Москвы.





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