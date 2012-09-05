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Всё это говорит о том, что человек, даже во время своего обеденного перерыва, может включить игру и насладиться ей. Что уже говорить, если даже во время путешествия на общественном транспорте или простаивая в бесконечных пробках, можно делать то же самое. А это значит, что всё остальное время, которое человек получает на отдых, он сможет потратить на общение со свой семьёй и близкими людьми, которым также необходимо уделать немалое количество внимания.